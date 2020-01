Western Union figure dans l'édition 2020 de l'indice Bloomberg sur l'égalité des sexes





Western Union (NYSE : WU) a annoncé aujourd'hui faire partie des 325 entreprises de 50 industries, incluses dans l'édition 2020 du Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Le GEI s'est élargi en 2020, représentant pour la première fois 42 pays et régions, y compris des entreprises dont le siège est situé en République tchèque, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux Philippines, en Pologne et en Russie. Les entreprises couvrent divers secteurs d'activités, dont l'automobile, la banque, les services aux consommateurs, l'ingénierie, ainsi que la construction et la vente au détail.

« Cette reconnaissance est une étape importante pour refléter l'engagement de Western Union envers la diversité et l'inclusion », a souligné Caroline Tsai, directrice juridique et secrétaire générale de Western Union. « L'équité est un objectif important pour notre entreprise étant donné la diversité de nos employés et clients ; et l'inclusion de Western Union dans le Bloomberg GEI constitue une étape importante, alors que nous nous efforçons au quotidien, de promouvoir une culture d'innovation inclusive. »

Le GEI évalue la performance financière des entreprises publiques déterminées à soutenir l'égalité des sexes à travers l'élaboration de politiques, la représentation et la transparence. L'indice de référence mesure l'égalité des sexes en se basant sur les cinq piliers suivants : leadership féminin et vivier de talents, salaire égal et parité salariale entre les sexes, culture inclusive, politiques de harcèlement sexuel et marque pro-femmes. Cette année, Bloomberg a élargi l'admissibilité pour inclure dans l'indice près de 6 000 entreprises issues de 84 pays et régions.

« Nous sommes fiers que Western Union soit inclus dans le Bloomberg GEI, tout en reconnaissant qu'en matière d'égalité des sexes, nous n'avons pas le droit de nous arrêter en chemin », a déclaré Nicole Vogrin, directrice des affaires générales et des communications, chez Western Union. « Qu'il s'agisse de confier à des femmes des postes de direction, de notre engagement à respecter le principe du salaire égal pour un travail égal, ou d'aider nos dirigeants à corriger leurs préjugés inconscients concernant les mères qui travaillent, nous réalisons avoir progressé dans notre cheminement vers l'égalité des sexes, mais reconnaissons humblement qu'il reste beaucoup à faire. »

Grâce aux critères d'évaluation de l'indice GEI, les entreprises incluses dans le GEI 2020 ont divulgué les mesures liées au genre, et fourni un aperçu complet de leur investissement en faveur de l'égalité des sexes sur le lieu de travail et dans les collectivités où elles opèrent. Western Union doit son inclusion dans l'indice de cette année, pour avoir atteint un score égal ou supérieur au seuil mondial établi par Bloomberg, seuil qui reflète un niveau élevé de divulgation et de performance par rapport aux cinq piliers de référence.

« Les 325 entreprises incluses dans le GEI 2020 ont montré leur engagement envers la transparence et ont fait preuve de leadership dans la communication de données liées au genre », a indiqué pour sa part, Peter T. Grauer, président de Bloomberg. « La divulgation des statistiques et des pratiques des entreprises est une première étape importante pour soutenir l'égalité des sexes à l'échelle mondiale. »

Participer au cadre et à l'indice GEI se fait sur une base volontaire et ne comporte aucun coût associé. Le GEI est un indice de référence et ne peut être utilisé comme référence financière. L'indice ne fait l'objet d'aucun classement. Bien que toutes les sociétés ouvertes soient encouragées à divulguer des données supplémentaires liées au genre, pour élaborer leur profil d'investissement sur le terminal Bloomberg, celles qui gèrent une capitalisation boursière de 1 milliard USD sont éligibles à l'inclusion dans l'indice. Pour en savoir plus, consultez le Site Web du GEI. Les abonnés au Bloomberg Terminal peuvent accéder au GEI à l'adresse {BGEI <GO>}.

