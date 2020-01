Le Groupe Banque TD commente l'incidence attendue de sa participation dans TD Ameritrade Holding Corp. sur les résultats pour le premier trimestre





TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD ») a annoncé aujourd'hui que les résultats de TD Ameritrade pour le premier trimestre devraient se traduire par une quote-part du résultat net comme présenté d'une participation dans TD Ameritrade d'environ 205 millions de dollars canadiens pour le premier trimestre de l'exercice 2020, et cette quote-part sera présentée selon les Normes internationales d'information financière.

Le Groupe Banque TD communiquera ses résultats financiers pour le premier trimestre et tiendra une conférence téléphonique à ce sujet le 27 février 2020. Les détails quant à la conférence téléphonique et à la webdiffusion audio seront transmis ultérieurement.

À propos du Groupe Banque TD

