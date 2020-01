MSCI et Burgiss signent un accord de partenariat stratégique





MSCI Inc. (NYSE:MSCI), un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs, vient de signer un accord de partenariat stratégique avec The Burgiss Group, LLC, dans le but d'accélérer et d'élargir l'utilisation d'outils de données, d'analyse et d'assistance à la prise de décisions en investissement en actifs privés à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cette alliance, MSCI investira 190 millions de dollars dans Burgiss pour obtenir une participation minoritaire significative.

L'offre de Burgiss comprend des outils de transparence d'actifs privés et de référence de performances fournis par l'entremise d'une plateforme centralisée de gestion de portefeuille, avec des données de performance en recherche-qualité couvrant près de 10 000 fonds d'actifs privés dans le monde, qui représentent près de 7 trillions de dollars de capital engagé en capitaux privés, immobilier privé, dette privée, infrastructures et fonds en ressources naturelles. Burgiss est au service de plus de 1 000 sociétés réparties dans 36 pays et emploie environ 300 employés aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. Avec plus de 7 500 clients répartis dans plus de 85 pays, et la position dominante de MSCI dans les données, l'analyse et la recherche dans l'immobilier privé; les indices de titres et les revenus fixes; la recherche et les notations ESG (environnement, social et gouvernance); et la performance de portefeuille et l'analyse des risques, le partenariat crée une combinaison très puissante pour diversifier l'offre actuelle de chaque société et développer de nouveaux outils et de nouvelles solutions pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs privés et de portefeuilles multi-actifs.

"Les investissements en actifs privés est à l'orée d'une transformation en profondeur. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers des actifs privés pour obtenir des rendements supérieurs, non corrélés et différenciés. Toutefois, la volonté des investisseurs à élargir leurs portefeuilles d'actifs privés dépendra des nouvelles méthodes et des nouveaux outils qui les aideront à mieux comprendre les marchés d'actifs privés, les caractéristiques d'investissement, les investissements d'actifs, l'impact des leviers et des liquidités, et les moteurs de la performance et les risques", déclare Henry Fernandez, président et PDG de MSCI.

"Grâce à ce partenariat stratégique, MSCI et Burgiss stimuleront l'innovation, le développement et l'adoption d'outils et de solutions nécessaires aux investisseurs en actifs privés au niveau mondial pour les aider à résoudre les problèmes critiques d'investissement et développer une meilleure compréhension de leurs portefeuilles", ajoute M. Fernandez.

"Cette alliance stratégique entre Burgiss et MSCI est parfaite. Depuis 30 ans, Burgiss s'attelle à élaborer des outils de premier rang pour les investisseurs en capitaux privés. Avec l'importance croissante des marchés privés, nos clients nous ont demandé des solutions couvrant aussi bien les actifs publics que privés", déclare James Kocis, fondateur et PDG de Burgiss. "Nous sommes ravis de nous associer à MSCI pour contribuer au développement et à l'adoption d'outils répondant aux besoins de nos clients."

L'investissement de MSCI dans Burgiss n'aura pas d'impact sur le BAIIA ajusté de MSCI et ne devrait pas avoir d'impact substantiel sur le BPA ajusté en 2020. Il sera comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence, la part de MSCI des bénéfices de Burgiss étant comptabilisée dans la rubrique Autres revenus/dépenses, nets.

Davis Polk & Wardwell LLP a agi en qualité de conseiller juridique de MSCI.

À propos de MSCI

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision indispensables à la communauté mondiale des investisseurs. Riches de plus de 45 ans d'expérience en matière de recherche, données et technologie, nous fondons de meilleures décisions d'investissement en permettant aux clients de comprendre et d'analyser les principaux facteurs de risque et de rendement et de construire en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de premier plan, améliorées par la recherche, que les clients utilisent pour mieux comprendre et accroître la transparence tout au long du processus d'investissement. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.msci.com.

À propos de Burgiss

Burgiss est le fournisseur mondial d'outils d'assistance à la price de décisions en investissement pour les capitaux privés. En plus d'une vaste expertise en mesure de la performance et des risques, notre plateforme analytique et nos données de recherche aident les équipes d'investissement à prendre des décisions plus éclairées. Nous sommes au service de plus de 1 000 sociétés clientes dans 36 pays, et nos données couvrent près de 7 trillions de dollars en capitaux privés.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient être à l'origine d'une différence significative entre les résultats, niveaux d'activité, performances ou aboutissements réels et les résultats, niveaux d'activité, performances ou aboutissements futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans certains cas, les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes tels que "peut, pourrait, s'attendre à, avoir l'intention de, planifier, chercher à, anticiper, croire, estimer, prévoir, potentiel ou continuer", ou de la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prospectives car elles comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui sont, dans certains cas, indépendants de la volonté de MSCI et qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d'activité, performances ou accomplissements réels. D'autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d'activité, performances ou aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du rapport annuel de MSCI pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 22 février 2019, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des rapports trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants déposés ou fournis à la SEC. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI à l'égard d'événements futurs et est assujettie à ces opinions ainsi qu'à d'autres risques, incertitudes et hypothèses en relation avec les activités, les résultats d'exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, même en présence de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 16:40 et diffusé par :