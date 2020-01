WSP et Groupe Altus annoncent leur intention de créer une entreprise de géomatique de premier plan au Canada





MONTRÉAL et TORONTO, 21 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP ») ? l'une des plus importantes sociétés de services professionnels au monde ? et Groupe Altus limitée (TSX : AIF) (« Groupe Altus ») ? un chef de file en matière de prestation de services-conseils indépendants et de solutions logicielles et de données dans le secteur de l'immobilier commercial mondial? ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont convenu, sous réserve de la documentation définitive, de regrouper leur unité de géomatique respective. L'entité combinée, qui comptera environ 750 employés, aura des bureaux dans l'Ouest canadien et en Ontario.



« Nous sommes heureux d'annoncer notre intention de former une nouvelle société. Nous respectons ainsi notre engagement de constamment remettre en question le statu quo », a déclaré Ryan Brain, président et chef de la direction de WSP au Canada. « La combinaison de nos unités d'affaires, qui détiennent une expertise géographique et sectorielle complémentaire, rendra possible la création d'une entreprise canadienne de géomatique de tout premier ordre, dont la portée sera plus vaste que chacune des deux sociétés contributrices prises individuellement. »

« Groupe Altus et WSP ont d'excellents antécédents en matière de maximisation de la valeur de leurs actifs commerciaux. Ce regroupement rendra nos activités de géomatique respectives encore plus attrayantes sur le marché et les positionnera avantageusement, afin de mieux servir nos clients et de maximiser les possibilités de croissance et d'innovation futures », a commenté Angelo Bartolini, chef de la direction financière de Groupe Altus.

John Nielsen, qui occupe actuellement le poste de vice-président principal, Exploitation ? Infrastructure chez WSP au Canada et Mitch Ettinger, actuellement président de l'unité de géomatique de Groupe Altus, deviendront respectivement président et chef de la direction et chef de l'exploitation de la nouvelle société.

« Je suis fier de la confiance qu'on m'accorde en me confiant la direction de la nouvelle société. En mettant clairement l'accent sur la géomatique, nous deviendrons un chef de file du secteur au Canada, car nous serons en mesure d'offrir à nos clients les meilleurs services et compétences spécialisés en géomatique qui soient. Nous serons également en mesure d'offrir des opportunités à nos équipes combinées, tout en positionnant de manière optimale le cabinet pour une croissance à long terme », a conclu John Nielsen.

La transaction, qui est soumise à la finalisation de la documentation définitive, devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2020.

Groupe Altus limitée est un chef de file dans la prestation de services-conseils indépendants et de solutions logicielles et de données dans le secteur de l'immobilier commercial mondial. Nos divisions, Altus Solutions analytiques et Altus Services-conseils, témoignent de décennies d'expérience, d'un vaste savoir-faire et de capacités fondées sur la technologie. Nos solutions permettent aux clients d'analyser, de mieux comprendre et de reconnaître la valeur de leurs placements immobiliers. Notre siège social est situé au Canada, nous comptons environ 2 500 employés à l'échelle mondiale, et nous exerçons nos activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Parmi nos clients se trouvent certains des plus grands acteurs du secteur de l'immobilier.

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d'ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 50 000 gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. www.wsp.com.

Certains renseignements concernant WSP et Groupe Altus contenus aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits, ainsi que le fait que la clôture de la transaction est conditionnée à certains événements, notamment la finalisation de la documentation définitive. Bien que WSP et Groupe Altus soient d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP et de Groupe Altus doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP et de Groupe Altus sont incluses dans les rapports de gestion pour l'exercice terminés le 31 décembre 2018, publiés sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé. Ni WSP ni Groupe Altus n'assument aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elles en sont expressément requises par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Isabelle Adjahi

Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications

WSP Global Inc.

Tél. : (438) 843-7548

isabelle.adjahi@wsp.com

Camilla Bartosiewicz

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Groupe Altus limitée

Tél. : (416) 641-9773

camilla.bartosiewicz@altusgroup.com

