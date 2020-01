Les syndicats du Canada solidaires des travailleurs de la raffinerie Co-op





OTTAWA, 21 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un climat de tensions grandissantes sur les lignes de piquetage à Regina, en plus des arrestations récentes, les syndicats du Canada rejoignent le nombre grandissant d'appuis de partout au pays. Le Congrès du travail du Canada (CTC) et la Fédération du travail de la Saskatchewan (FTS) réaffirment leur engagement de solidarité envers les travailleurs.



« Les syndicats du Canada comprennent le sacrifice que font les travailleurs pour s'opposer à un employeur déraisonnable », déclare Hassan Yussuff, président du CTC. « L'arrestation de travailleurs de la section locale 594 d'Unifor sur la ligne de piquetage, y compris du président d'Unifor Jerry Dias, est inacceptable. Il est temps de mettre fin à ce lock-out. »

À la suite de l'appel à la solidarité lancé à l'échelle nationale par la direction d'Unifor, le mouvement syndical canadien fait entendre son soutien à tous les travailleurs. L'utilisation de travailleurs de remplacement et les arrestations hier soir ont entraîné une escalade du conflit, ce qui signale qu'il est temps de mettre à ce lock-out.

« Il s'agit ici d'un riche et puissant employeur réalisant des milliards de dollars de profits chaque année qui met en lock-out des travailleurs à qui il demande de faire des concessions sur leur retraite. Le manque de respect et les exigences déraisonnables doivent cesser?», ajoute Lori Johb, présidente de la FTS. Nous comprenons la frustration des travailleurs de la raffinerie Co-op et tenons à réaffirmer notre soutien constant et indéfectible. »

