La CCMM propose des mesures pour un environnement dynamique qui stimulera la vitalité des artères commerciales





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui son mémoire intitulé Un environnement dynamique pour stimuler la vitalité des artères commerciales à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation de la Ville de Montréal. La Chambre insiste sur l'importance de stimuler l'achalandage dans les commerces montréalais, et ce, en évitant toute mesure susceptible d'alourdir le fardeau fiscal des commerçants et des propriétaires.

«?Le problème des locaux vacants sur les artères commerciales de Montréal est préoccupant. Le taux moyen d'inoccupation est de 15 % et il oscille entre 20 et 25 % sur plusieurs artères, notamment sur la rue St-Denis et au centre-ville sur la rue Sainte-Catherine. Plusieurs commerces emblématiques sur ces artères ont fermé leurs portes, ce qui vient fragiliser les commerces avoisinants. Cette situation influe directement sur la perception des clients, qui ont tendance à délaisser ces artères commerciales dévitalisées », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les commerçants doivent faire face à un grand nombre de défis qui pèsent sur leur rentabilité. De plus, les propriétaires d'immeubles commerciaux montréalais sont les plus taxés au pays. La Chambre insiste donc sur l'importance de ne pas alourdir leur fardeau fiscal. Il serait contreproductif d'utiliser une nouvelle taxe dans le but de punir les propriétaires de locaux vacants.? Les commerçants sur rue sont confrontés à une véritable révolution qui ébranle le commerce de détail. Ils doivent trouver des façons de répondre aux besoins de leur clientèle, qui utilise de plus en plus le commerce en ligne pour effectuer ses achats. D'où l'importance d'écarter toute mesure qui alourdirait le fardeau fiscal des propriétaires d'immeubles non résidentiels », a ajouté Michel Leblanc.

«?La Ville possède les leviers nécessaires pour renforcer la vocation et l'identité des artères commerciales névralgiques. L'achalandage des commerces dépend grandement de l'expérience sur rue des visiteurs. La Ville doit donc investir dans le mobilier urbain et l'identité visuelle pour rehausser l'attrait de ces artères. Elle doit également éviter les mesures qui pourraient en limiter l'accès. L'absence de stationnement et les difficultés d'accès causées par les nombreux travaux sont des facteurs qui fragilisent les commerces et amènent les clients à trouver des alternatives dans d'autres secteurs de la ville et de la région métropolitaine », a poursuivi M. Leblanc.

« La Ville doit reconnaître que les commerces de destination sont des piliers importants d'attractivité pour les artères commerciales. Ils ont un impact positif significatif sur l'achalandage des commerces avoisinants. La Chambre recommande que la Ville, de concert avec les SDC, identifie ces commerces de destination et développe un plan d'action pour favoriser leur pérennité et maximiser leurs retombées, au bénéfice des artères commerciales », a conclu M. Leblanc.

Consultez le mémoire de la Chambre ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7?500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 15:14 et diffusé par :