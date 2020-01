Andersen Global élargit sa présence au Moyen-Orient ; Fait ses débuts en Palestine





Andersen Global a annoncé qu'il avait conclu un accord de collaboration avec le cabinet juridique basé à Ramallah, Sharp & Beyond, pour des Services de conseils juridiques et en placement (S&B). L'accord marque les débuts d'Andersen Global en Palestine, étendant ainsi sa plateforme mondiale au Moyen-Orient.

Cabinet d'avocats à services complets, créé en 2017, Sharp & Beyond compte quatre Partenaires et huit professionnels du droit et de l'investissement au sein de son équipe. Suhaib Al-Sharif, associé directeur du bureau, et l'équipe S&B fournissent des services juridiques aux organisations locales et internationales. Ils sont spécialisés dans un éventail de secteurs juridiques parmi lesquels le droit d'entreprise, du travail, sur les investissements, immobilier, contractuel, commercial, sur l'arbitrage, de la construction, financier, des télécommunications, de la propriété intellectuelle, de la sécurité sociale et fiscal.

« Notre équipe est composée d'avocats expérimentés et fournit à nos clients des services parmi les meilleurs de leurs catégories, de façon homogène », a déclaré Suhaib Al-Sharif. « Travailler avec des professionnels qui partagent notre état d'esprit est notre principale priorité. Notre collaboration avec Andersen Global nous permet d'élargir notre offre de service et de proposer à nos clients des talents internationaux de premier plan, qui ne sont pas confinés géographiquement. »

« Après notre réunion avec Rana, Suhaib et l'équipe, il est évident qu'ils possèdent des connaissances approfondies du marché et affichent un engagement pour la gérance, l'indépendance et la transparence », a confié Mark Vorsatz, le président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Cette collaboration avec Sharp & Beyond nous permet de garder une longueur d'avance et profite à notre organisation aujourd'hui et à long terme, dans la mesure où elle renforce notre stratégie de croissance au Moyen-Orient et nous positionne pour l'avenir. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui près de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 167 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 15:10 et diffusé par :