HCL Technologies lance une division commerciale Microsoft dédiée

HCL Technologies (HCL), une société technologique mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une division stratégique dédiée HCL Microsoft axée sur les technologies Microsoft. Cette nouvelle division permettra d'élargir l'offre d'applications commerciales de Microsoft, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure, IdO, et IA/ Apprentissage machine, tout en aidant les employés à accomplir davantage sur le lieu de travail moderne, grâce à Microsoft 365 et Windows 10. La division opérationnelle HCL Microsoft créera de la propriété intellectuelle en élargissant la plateforme Microsoft à des scénarios spécifiques au consommateur, et assurera également aux clients un soutien supplémentaire en matière de services financiers, soins de santé et des sciences de la vie, fabrication, vente au détail et voyages. Cette division, qui intègre l'un des plus importants cabinets primés Microsoft Dynamics au monde avec PowerObjects, une société HCL, regroupera plus de 5.500 professionnels, touchant ainsi plus de 2.000 consommateurs.

"La division opérationnelle HCL Microsoft correspond à la prochaine phase d'amélioration des relations fructueuses de longue durée entre HCL et Microsoft. De plus en plus, les consommateurs vont de l'avant, en incorporant des solutions IdO à l'apprentissage machine pour l'analyse, en faisant fonctionner la solution sur le cloud public, avec le soutien de CRM," a déclaré Kalyan Kumar, vice-président de groupe et Chef de la direction technique pour les services informatiques chez HCL Technologies. " Cette division commerciale associe les services spécialisés et la portée mondiale d'HCL au cloud et puissantes technologies commerciales de Microsoft, faisant d'elle une offre robuste et unique pour les clients. Ces offres sont proposées à un moment crucial où les entreprises mettent en oeuvre les technologies numériques de façon agressive pour obtenir un avantage concurrentiel. Don Jones prendra la tête de la division opérationnelle HCL Microsoft. Ayant créé de nombreuses solutions efficaces et organisé des campagnes de commercialisation avec Microsoft, il apporte plus de 20 années d'expérience au sein du groupe Microsoft. Nous avons confiance en son aptitude à diriger avec succès cette initiative."

Judson Althoff, vice-président exécutif de Microsoft, a déclaré: "En établissant une division commerciale Microsoft, HCL franchit une étape importante dans le partenariat de longue date conclu entre de nos deux sociétés. En conséquence, nos sociétés tireront parti de produits et de services uniques personnalisés en fonction de leur parcours numérique, tout en encourageant le travail moderne et la collaboration. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir une expérience riche à nos clients communs."

HCL a été nommée leader par le rapport d'IDC MarketScape: Worldwide Microsoft Implementation Services 2019 Vendor Assessment (document n° US45034818, mai 2019). Le rapport Forrester intitulé "The Forrester Wavetm: Microsoft Dynamics 365 Services, 2e trimestre 2019" reconnaît également la société comme leader. En outre, Microsoft a désigné HCL-PowerObjects comme étant le lauréat des Prix " Partenaire de l'Année Microsoft 2019 Dynamics 365 pour les services à la clientèle " et " Partenaire de l'Année pour les services financiers" .

Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://www.hcltech.com/microsoft

A propos de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) met dès aujourd'hui la technologie au service des entreprises mondiales, pour la décennie à venir. La stratégie d'HCL, qui se décline sur le mode 1-2-3 et est basée sur son expertise approfondie du domaine, son orientation client et sa culture entrepreneuriale d' 'ideapreneurshiptm' permet aux entreprises de devenir des entreprises de nouvelle génération.

HCL offre ses services et produits via trois divisions opérationnelles - Informatique et services commerciaux (ITBS), Ingénierie et services de R&D (ERS), ainsi que Produits et plateformes (P&P). La division ITBS permet aux entreprises internationales de transformer leur activité par le biais d'offres dans les domaines des applications, de l'infrastructure, des opérations de traitement numérique et des solutions de transformation numérique de nouvelle génération. La division ERS propose des services et des solutions d'ingénierie couvrant tous les aspects du développement produit et de l'ingénierie plateformes. La division P&P permet à HCL de fournir à ses clients mondiaux des produits logiciels modernisés répondant aux exigences spécifiques de leurs technologies et industries. Grâce à ses laboratoires d'innovation conjointe de pointe, ses capacités de livraison internationales et son vaste réseau mondial, HCL fournit des services holistiques à plusieurs secteurs d'activité industriels, y compris les services financiers, la fabrication, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits grand public, les sciences de la vie et les soins de santé, ainsi que les services publics.

HCL, société technologique de premier plan et d'envergure mondiale, est fière de ses initiatives de diversité, de responsabilité sociale, de durabilité et d'éducation. Au terme de l'année se terminant le 31 décembre 2019, HCL a un revenu consolidé de 9,7 milliards d'USD et ses 149.000 'ideapreneurs' sont présents dans 45 pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.hcltech.com

Enoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, qui présentent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans ce type d'énoncés prospectifs. Toutes les déclarations, autres que des données historiques, constituent des déclarations pouvant être considérées comme des énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations contenant les termes 'prévu', 's'attend à', 'croit', 'stratégie', 'opportunité', 'anticipe', 'espère' ou autres termes similaires. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations incluent, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes portant sur les conséquences des démarches réglementaires en cours, les fluctuations des revenus, notre capacité à gérer la croissance, une concurrence intense dans les services informatiques, une externalisation du processus d'entreprise et des services de consultation, dont des facteurs susceptibles d'influencer nos avantages financiers, les augmentations des salaires en Inde, l'acceptation de nos services, de nos produits et de notre structure tarifaire par nos clients, notre aptitude à attirer et conserver des professionnels hautement qualifiés, notre aptitude à réussir l'intégration des actifs acquis de façon rentable et opportune, des dépassements de coûts et des retards sur le calendrier initial et sur le prix fixé, des contrats à délai fixé, la concentration de la clientèle, les restrictions en matière d'immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, une demande en baisse de technologies dans nos domaines de priorité, des perturbations des réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à terme et intégrer avec succès des acquisitions potentielles, le succès de nos efforts de développement, la responsabilité en dommages-intérêts de nos contrats de services, le succès des sociétés/ entités dans lesquelles nous avons réalisé des investissements stratégiques, le retrait des incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique, les restrictions juridiques en matière de levée de capitaux ou d'acquisition d'entreprises en-dehors de l'Inde, l'utilisation non-autorisée de notre propriété intellectuelle, d'autres risques, incertitudes et la conjoncture économique générale qui a des répercussions sur notre industrie. Il n'y a aucune garantie que les énoncés prospectifs réalisés dans le présent document s'avéreront exacts, et la publication desdits énoncés prospectifs ne devrait pas être considérée comme une déclaration de l'entreprise, ni de quelconque, signifiant que l'objectif et les plans de la société seront atteints. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont basés sur des informations actuellement disponibles auprès de la Direction de la société, et la société ne s'engage nullement à mettre régulièrement à jour les déclarations prospectives effectuées par ou au nom de l'entreprise.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

