Le ministre Jean Boulet soutient le Parcours Croissance Ressources Humaines en Outaouais

GATINEAU, QC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne la mise en place du Parcours Croissance Ressources Humaines, développé par l'École des entrepreneurs du Québec en Outaouais. Le projet, réalisé en collaboration avec la Chambre de commerce de Gatineau, est rendu possible grâce à une aide financière de 47 281 $ du gouvernement du Québec.

Ce projet permettra à une première cohorte de 20 entrepreneurs de l'Outaouais qui sont confrontés aux enjeux de la rareté de main-d'oeuvre d'explorer les pistes de solution qui s'offrent à eux. Le Parcours est composé d'une série d'activités d'apprentissage ayant pour but d'outiller les entrepreneurs et de les amener à adopter de meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines, particulièrement sur le plan du recrutement et du maintien en emploi, afin de faire face aux défis du marché du travail.

« Je suis fier de soutenir le Parcours Croissance Ressources Humaines, puisqu'il vise à favoriser la croissance des entreprises par la mise en place de pratiques innovantes. En y participant, les entrepreneurs se doteront des meilleures pratiques en matière de ressources humaines de manière à faciliter le recrutement de nouveaux candidats, mobiliser leur personnel en poste et devenir des employeurs de choix. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les défis concernant la main-d'oeuvre sont considérables dans la région. À titre de ministre responsable de l'Outaouais, je considère que le projet novateur que représente le Parcours Croissance Ressources Humaines permettra non seulement aux entreprises participantes d'accroître leurs habiletés de gestion, mais également de solidifier leur présence dans notre communauté. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Cette aide financière est octroyée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'oeuvre à l'intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et travailleurs, ainsi que de la mesure Concertation pour l'emploi (CPE), qui offre aux employeurs des services spécialisés de soutien à la gestion des ressources humaines.

En Outaouais, les entreprises sont confrontées aux enjeux de la rareté de main-d'oeuvre :

Le taux de chômage en Outaouais était, en décembre 2019, à 5,4 %;



Le nombre de postes à pourvoir d'ici 2021 s'élève à 35 300;



Le taux de postes vacants est à 3,5 % (3 e trimestre de 2019, Statistique Canada);

Les difficultés de recrutement et de maintien en emploi sont des réalités auxquelles doivent faire face de plus en plus d'entreprises.

Rappelons que le ministre Boulet a lancé, en septembre 2019, le Plan d'action pour la main-d'oeuvre (PAMO), proposant différentes mesures pour soutenir les entreprises devant relever des défis liés à la rareté de la main-d'oeuvre. Le Parcours Croissance Ressources Humaines s'insère dans ce plan ainsi que dans sa Grande corvée, qui vise à joindre les entreprises pour les aider à définir des pistes de solution pour répondre à leurs besoins en matière de ressources humaines.

Le soutien octroyé à la Chambre de commerce de Gatineau répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

