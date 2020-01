Beezy obtient une facilité de crédit garantie de premier rang de 16 M$ de la part de la Merchant Banking Division de Goldman Sachs pour transformer l'expérience employé de l'entreprise





SAN FRANCISCO, 21 janvier 2020 /CNW/ - Beezy Inc., la solution d'espace de travail intelligent pour Microsoft Office 365, SharePoint et Teams, annonce aujourd'hui l'obtention d'une facilité de crédit garantie de premier rang de 16 000 000 $ de la part de la Merchant Banking Division de Goldman Sachs pour accélérer la croissance et poursuivre son ambitieux plan d'expansion internationale.

Beezy fait l'objet d'une croissance impressionnante attribuable au besoin grandissant des organisations d'importance d'offrir un espace de travail déjà numérique pour Office 365, lequel est conçu pour améliorer la collaboration, favoriser l'engagement d'une main-d'oeuvre répartie dans diverses régions géographiques et accroître la productivité. La société est aussi le seul fournisseur à offrir sa solution primée par l'entremise de Microsoft Teams, l'application commerciale qui enregistre la plus forte croissance de toute l'histoire de Microsoft.

L'an dernier seulement, Beezy a vu son nombre d'utilisateurs être multiplié par 3. La société relie désormais des employés dans plus de 80 pays et sert 16 langues de la planète. Ses revenus annuels récurrents ont également enregistré un taux de croissance composé de 70 pour cent au cours des trois derniers exercices consécutifs.

Beezy se servira des fonds nouvellement acquis pour étendre ses activités internationales et consolider ses investissements dans l'innovation de produit, les ventes, le marketing et la réussite de la clientèle pour proposer un service « gants blancs » à sa liste grandissante de clients commerciaux de renommée mondiale.

De plus, cette ronde de financement soutiendra les vigoureux plans d'embauche de la société, qui compte notamment ouvrir un bureau à New York et recruter du personnel pour son bureau de Singapour, nouvellement établi. Beezy emploie actuellement 60 personnes et prévoit doubler ce nombre en 2020 afin de satisfaire la demande grandissante du marché envers sa solution d'espace de travail intelligent de premier plan.

Jordi Plana, chef de la direction, fondateur et actionnaire important de Beezy, affirme :

« Nous sommes honorés par cet appui de notre potentiel de croissance et d'expansion mondiale grâce au financement fourni par la Merchant Banking Division de Goldman Sachs.

Cet investissement aidera Beezy à stimuler la transformation de l'expérience employé au sein de l'entreprise. Notre solution d'espace de travail intelligent est déjà utilisée par des marques internationales et contribue à résoudre leurs défis sur les plans des communications et de l'engagement des employés, de la productivité et de la culture organisationnelle. L'afflux de capitaux nous permettra de poursuivre nos investissements en matière de R et D dans l'intelligence artificielle et l'expérience utilisateur de notre produit, et aussi de mettre à l'échelle notre pratique de calibre mondial assurant la réussite de notre clientèle afin de répondre à la demande grandissante du marché. »

À propos de Beezy

Beezy est l'espace de travail intelligent tout-en-un pour Microsoft Office 365 et Teams. En élargissant la pile de productivité de Microsoft, nous permettons aux utilisateurs de communiquer, d'échanger et de collaborer encore mieux, qu'ils soient sur place ou qu'ils se servent d'environnements infonuagiques ou hybrides.

Des clients d'importance, comme Banco Santander, ZF, Bank of England, CaixaBank, Finning, IHS Markit et bien d'autres tirent parti de toutes les fonctionnalités rattachées à un espace de travail numérique, intelligent et moderne qui conjugue collaboration, communication, savoir et procédés.

À propos de la Merchant Banking Division de Goldman Sachs

Fondée en 1869, The Goldman Sachs Group, Inc. est une firme de gestion de portefeuille, de valeurs mobilières et de services bancaires d'investissement de premier plan mondial. La MBD (Merchant Banking Division) de Goldman Sachs est le premier centre d'activités d'investissement principal à long terme de la firme. La MBD est l'un des plus grands investisseurs de capitaux privés au monde, réalisant des placements dans les capitaux propres, l'infrastructure, les créances privées, l'investissement de croissance et l'immobilier.

