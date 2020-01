Cascades figure au palmarès des 100 entreprises les plus responsables au monde





KINGSEY FALLS, QC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'organisation torontoise Corporate Knights, renommée pour sa contribution à la promotion du capitalisme propre, vient de rendre publique sa liste annuelle des Global 100 Most Sustainable Corporations in the World après une analyse rigoureuse de plus de 7000 organisations internationales ayant un chiffre d'affaire de plus d'un milliard de dollars. Comme le veut la tradition, l'annonce a été faite en marge de la réunion annuelle du Forum Économique Mondial à Davos. Cascades est heureuse d'annoncer qu'elle figure parmi ce groupe sélect d'entreprises qui ont à coeur l'exemplarité de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, en occupant le 49e rang. S'ajoute à cette reconnaissance le fait que Cascades est la seule entreprise dans la catégorie Containers and Packaging figurant dans le palmarès où on ne trouve que douze entreprises canadiennes.

« Cascades a toujours été proactive dans la transparence et la communication de ses résultats. Déjà, en 1996, nous divulguions des données environnementales et sociales dans notre rapport annuel. Avec les années, la considération à l'égard de nos parties prenantes nous a amenés à multiplier les projets responsables et à viser des résultats toujours meilleurs. Nous comprenons que nos efforts portent fruit puisqu'ils nous permettent d'être reconnus par différentes tierces parties et d'accéder à des reconnaissances comme celle du Global 100. Nous en sommes très fiers », a affirmé Mario Plourde, président et chef de la direction de l'entreprise. En effet, en plus d'avoir raflé un bon nombre de prix en responsabilité sociale et en développement durable, Cascades figure depuis 2007 au palmarès des Best 50 Corporate Citizens in Canada, également établi par Corporate Knights.

Pour Toby Heaps, président et chef de la direction de Corporate Knights, « les entreprises qui mettent la responsabilité sociale et le développement durable au centre de leur modèle d'affaires et de leurs considérations perdurent dans le temps et surpassent leur compétition. Ce sont en effet les conclusions que nous pouvons tirer du portrait des entreprises qui composent le Global 100 depuis 2005 ».

Alain Lemaire, président du conseil d'administration et cofondateur de Cascades, se réjouit de cette nouvelle. « Je suis très heureux de ce que nous accomplissons au quotidien et de notre contribution positive dans l'industrie depuis plus de 55 ans. Nous travaillons en amont pour assurer des intrants de qualité provenant de fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs que nous. Nos équipes dévouées améliorent continuellement nos façons de faire et nos produits sont développés avec le souci de réduire leurs empreintes, pour la plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour nous, agir et diriger de façon responsable est la meilleure chose à faire ».

Les éléments remarquables de cette nomination

Différents éléments de gouvernance ont permis à Cascades de se démarquer : la diversité au sein de son conseil d'administration, le fort pourcentage de revenus propres, soit ceux provenant de la vente de produits écoresponsables, le ratio salaire dirigeant-salariés et l'inclusion des objectifs de développement durable dans l'évaluation de la performance.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. comprend le magazine Corporate Knights et une division de recherche qui produit des classements et des évaluations de produits financiers en fonction de la performance des entreprises en matière de développement durable.

À propos du Global 100 Most Sustainable Corporations in the World

The Global 100 est un projet annuel initié par Corporate Knights. Lancé en 2005, le Global 100 est annoncé chaque année en marge du Forum économique mondial de Davos.

Site web : www.cascades.com

Blogue Vert de Nature : blogue.cascades.com

Facebook : facebook.com/Cascades

Twitter : twitter.com/CascadesDD | twitter.com/CascadesSD | twitter.com/CascadesInvest

YouTube : youtube.com/Cascades

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 14:28 et diffusé par :