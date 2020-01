Hydrogène vert : H2 V Énergies franchit une nouvelle étape et annonce l'ouverture de son carnet de commandes





MONTRÉAL, 21 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un projet d'envergure de production massive d'hydrogène vert verra le jour prochainement à Bécancour, QC.



L'usine Alpha de H 2 V Énergies sera une rampe de lancement pour faire rayonner l'hydrogène vert intégral sur la scène Nord-Américaine, devenant ainsi une vitrine mondiale, d'une empreinte environnementale nulle, s'orientant en cohérence avec les objectifs internationaux de lutte contre les dérèglements climatiques.

L'entreprise québécoise H 2 V Énergies informe qu'elle accepte à compter d'aujourd'hui des commandes d'hydrogène vert, c'est-à-dire un hydrogène décarboné, traçable, sous forme gazeuse et pure jusqu'à 99,8 %, lequel sera livré compressé à 300, 500 ou 950 bars à partir de 2022. L'entreprise de démarrage lance ainsi un plan continental pour son déploiement. Le prix de cet hydrogène vert, au service de la transition écologique, sera de 3,50$CAN (2,67$US en devises américaines en date du 21 janvier 2020) le kilogramme, taxes, prime de déploiement et frais de livraison en sus : soit un prix des plus abordables, moins dispendieux que le carburant diesel et qui défie la compétition. Le transport sera effectué par camions-citernes fonctionnant à l'H 2 VERT .

« En déclarant que nous acceptons des commandes dès aujourd'hui, nous posons un important jalon vers la réalisation de notre ambitieux projet, a déclaré Normand Goyette, président et chef de la direction de H 2 V Énergies. Cette étape essentielle s'avère le résultat d'un travail acharné au cours des dernières années et ceci permet d'enclencher le processus vers la construction de l'usine qui sera située dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour ».

Il s'agit d'une première internationale. Le démarrage d'un système de gazéification suivi d'un raffinage au plasma, technologie avancée, peu complexe, éprouvée et brevetée, utilisera comme matières premières, la biomasse forestière résiduelle, les papiers mixtes (à moins de 8 % de contamination) proscrits par la Chine en 2018 et tout récemment par l'Inde, les rejets de bois de construction et finalement, l'hydroélectricité comme énergie renouvelable.

La particularité de ce concept fait en sorte qu'il n'y a pas de vaporeformage d'hydrocarbures ou

d'électrolyse de l'eau et aucune nécessité d'utilisation d'éoliennes et de panneaux solaires.

L'usine convertira les déchets de bois de construction, d'écorce et de papier en gaz de synthèse, puis transformera celui-ci en hydrogène vert. En comparaison avec le concept d'électrolyse de l'eau, le nouveau procédé industriel au plasma:

Consommera de 4 à 6 fois moins d'électricité par kg d'hydrogène vert produit, réduisant la charge sur le réseau; Réduira les émissions à l'atmosphère de C0 2 découlant de la décomposition de résidus causant des émanations de méthane en forêts québécoises (gaz à effet de serre 25x celui du CO 2 ). Récupèrera l'eau dans la biomasse par distillation, donc produira plus d'eau qu'elle n'en consommera; Se prêtera mieux à une production d'H 2 VERT à grande échelle que l'électrolyse.

H 2 V Énergies deviendra un joueur majeur dans la production d'hydrogène décarboné et ce sont près de 49 000 tonnes qui seront produites annuellement grâce à l'ouverture de cette usine. La demande d'hydrogène vert connaîtra une forte hausse au cours des prochaines années. Le projet de H 2 V Énergies servira à développer le potentiel d'émergence des marchés intérieurs : mobilité, maritime, ferroviaire, industriel et enrichissement par injection dans les réseaux de distribution de gaz naturel («Power-to-Gas») ? GN-GNL-GNC?, concourant très significativement à la réalisation des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, de développement durable et d'adaptation aux changements climatiques.

H 2 V Énergie remercie l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour son apport scientifique et collabore avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Bâtir un futur durable avec ses clients constitue le socle de la création de la «Start-Up» H 2 V Énergies.

Pour les entreprises intéressées par l'hydrogène vert et son prix de lancement, écrivez à :

orders@h2venergies.com

Renseignements pour les médias :

Alexandra Johnston

MERCURE Conseil

514-700-5550, poste 557

alexandra@mercureconseil.ca

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 14:05 et diffusé par :