Casavo se développe et s'ouvre au marché espagnol

Casavo, le marché en ligne de premier plan des « acheteurs instantanés » en Italie, a annoncé qu'elle avait également étendu ses activités au marché immobilier espagnol. L'annonce intervient trois mois après la clôture du cycle de financement de série B, qui avait rapporté à Casavo 50 millions d'euros (20 millions en fonds propres et 30 millions en dettes), ce qui lui avait permis de devenir la startup la plus financée en Italie en 2019. L'arrivée de Casavo sur le marché espagnol a également coïncidé avec le renforcement de la structure managériale en Italie, grâce à la nomination de sept nouveaux managers, dans le but d'améliorer l'expérience vendeur et acheteur et d'atteindre les objectifs 2020.

L'équipe espagnole est dirigée par Juan Uribe, qui occupe la fonction de directeur général pour l'Espagne. Il est diplômé en génie industriel du Tecnológico de Monterrey au Mexique et titulaire d'un MBA de la Tuck School of Business de Dartmouth, aux États-Unis. Ancien consultant de McKinsey & Co et du Boston Consulting Group, il a également occupé des postes de manager dans diverses entreprises technologiques ainsi que dans le secteur immobilier.

Le marché immobilier en Espagne : C'est un moment favorable pour le marché immobilier en Espagne. Ainsi que l'a signalé l'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa Spain, au cours du dernier semestre 2018, Madrid a enregistré une hausse des prix de 16,62 % et les prix de l'immobilier dans les principaux quartiers de la capitale sont parmi les plus élevés du pays. Par ailleurs, d'après les statistiques diffusées par le Colegio de Registradores de España, les ventes de maisons réalisées de janvier à mars 2018 ont augmenté de 13,4 % par rapport à l'année précédente et de 15,3 % par rapport au trimestre précédent dans tout le pays.

Giorgio Tinacci, fondateur et PDG de Casavo : « D'après le Colegio de Registradores de España, Madrid est la ville comptant le plus grand nombre de ventes de maisons au niveau national en 2018, avec plus de 45 000 transactions. En nous basant sur ces chiffres et en mettant à profit l'expérience acquise en Italie au cours de nos deux premières années d'activité, nous souhaitons également fournir un excellent service à tous les vendeurs, acheteurs et agences immobilières en Espagne. Nous devons penser désormais à nous développer en Espagne, à nous développer ensuite davantage dans le sud de l'Europe et à renforcer notre équipe en recrutant de nouveaux collaborateurs, non seulement dans le domaine financier mais également dans le domaine technologique. À terme, notre objectif est de créer la meilleure expérience en matière d'achat et de vente pour toute la clientèle européenne, et nous allons continuer à créer de la valeur pour nos clients en lançant de nouveaux services et produits immobiliers véritablement innovants ».

Au cours des deux premières années d'activité en Italie, Casavo a été soutenue par des investisseurs, notamment les entreprises américaines Greenoaks Capital, Project A Ventures et l'allemande, Picus Capital , qui s'ajoutent au fond d'investissement franco-italien 360 Capital, Kervis Asset Management, Boost Heroes (une société de portefeuille dirigée par Fabio Cannavale), Marco Pescarmona (fondateur et président de MutuiOnline) et Rancilio Cube.

Casavo est le premier « acheteur instantané » d'Italie qui offre une valeur inestimable aux vendeurs et aux acheteurs de biens immobiliers résidentiels en Europe du Sud. Casavo résout un point sensible du marché immobilier en réduisant considérablement les délais nécessaires aux transactions. D'après la Banca d'Italia, il faut compter en moyenne plus de sept mois pour vendre un immeuble résidentiel en utilisant les procédures habituelles, dans les principales villes d'Italie. Toutefois, Casavo simplifie le processus, permettant aux vendeurs d'éviter les tracas et les incertitudes liés aux différentes phases du processus de vente. Casavo y parvient en intervenant en tant qu'acheteur direct. Le système d'évaluation automatisé de l'entreprise prend en compte des dizaines de variables et fournit aux vendeurs potentiels la valeur exacte de leur bien et une offre d'achat immédiate en temps réel. Après acceptation de l'offre, Casavo effectue une inspection gratuite du bien, tandis que le vendeur reçoit le paiement intégral en l'espace de quelques jours.

En outre, la société a conclu plus de 300 achats immobiliers atteignant un montant de plus de 85 millions d'euros. L'équipe compte désormais une centaine de personnes et plus de 1 000 agences immobilières ont rejoint le réseau Casavo à Milan, Rome, Turin, Florence et Bologne.

Casavo est financé et soutenu par certains des plus importants investisseurs italiens et internationaux, tels que Greenoaks, Project A Ventures, Picus Capital, 360 Capital, Kervis Asset Management, Boost Heroes et Marco Pescarmona. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.casavo.it.

