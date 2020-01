eStruxture et Beanfield Technologies s'associent pour porter une connectivité extrêmement rapide depuis Montréal vers des centres infonuagiques clés des États-Unis





MONTRÉAL, 21 janvier 2020 /CNW/ - eStruxture, le plus grand fournisseur canadien de solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres, et Beanfield Technologies Inc. (« Beanfield »), une société de télécommunications établie à Toronto disposant d'un réseau indépendant de fibres optiques couvrant la région métropolitaine de Toronto et celle de Montréal, annoncent aujourd'hui que le service de réseau privé à faible latence HYPERroute de Beanfield assurant la connectivité vers des emplacements d'accès infonuagiques clés des États-Unis est désormais offert depuis le centre de données MTL-1 d'eStruxture.

eStruxture est déterminée à aider sa clientèle à croître et à élargir ses activités commerciales en lui offrant une vaste gamme de solutions de connectivité assurant un accès direct à un nombre grandissant de fournisseurs de nuages informatiques et de services tout en maintenant l'abordabilité des coûts liés à la bande passante. Avantageusement situé au coeur du centre?ville de Montréal, le centre de données MTL-1 d'eStruxture est au service des clients qui cherchent de plus en plus une connectivité sécurisée à faible latence assortie des ressources infonuagiques de stockage et de traitement informatique de l'est des États-Unis.

Ayant un accès direct à l'HYPERroute de Beanfield, la clientèle d'eStruxture peut désormais tirer parti d'une connectivité point à point privée à ultra faible latence entre Montréal et des centres d'accès infonuagiques stratégiques dans les zones orientales East 1 (Virginie du Nord) et East 2 (Ohio) des États-Unis. Elle jouit d'une connectivité Ethernet longue distance pouvant atteindre 10 Gbit/s et de délais RTT (Round-trip time) aussi courts que 12,1 millisecondes.

De nos jours, les déploiements les plus vastes et les plus complexes exigent les plus récentes technologies en matière d'infrastructure TI et de sécurité, une fiabilité réseau à toute épreuve et une bande passante ultra large. eStruxture et Beanfield se sont associées pour offrir à la clientèle canadienne un service conçu pour traiter d'immenses quantités de données et assurer la plus grande disponibilité de service qui soit tout en proposant une performance et des prix inégalés dans l'industrie.

« Un grand nombre de clients canadiens ont besoin d'une connectivité longue distance vers les régions des États-Unis qui sont plus près du point d'origine du trafic », déclare Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture Data Centers. « Grâce à l'HYPERroute de Beanfield, soit le réseau infonuagique transfrontalier avec la plus faible latence du Canada, nous pouvons désormais soutenir ces clients en offrant des services à faible latence hautement accessibles qui répondent aux exigences des applications de calibre entreprise. L'HYPERroute fait du centre de données MTL-1 d'eStruxture le carrefour de connectivité par excellence vers les zones de service infonuagique de l'est des États-Unis. »

« Une connectivité réseau de faible latence et de haute performance est essentielle pour les entreprises qui requièrent des solutions infonuagiques hybrides et une puissance informatique de niveau élevé », explique Kal Benedict, vice-président des ventes à Beanfield Technologies. « L'HYPERroute de Beanfield est la voie ayant la plus faible latence vers les points d'accès infonuagiques des États-Unis. Elle dispose aussi de la redondance et de la capacité de migrer sur demande entre les régions. En nous associant à eStruxture, nous pouvons accroître la disponibilité de notre service HYPERroute à Montréal et ouvrir le marché aux services infonuagiques à une échelle qui ne se trouve qu'au sud de la frontière. »

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien orienté clientèle tout en dépendant de ceux-ci. Parmi ces clients se retrouvent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site suivant :www.estruxture.com. Suivez @estruxture sur Twitter et aussi sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/estruxture/.

À propos de Beanfield Technologies Inc. :

Beanfield installe, détient et exploite le plus vaste réseau privé de fibres optiques de Toronto. La société fournit des services de télécommunications complets à plus de 700 bâtiments résidentiels et commerciaux. Fondée en 1988, Beanfield est fière d'offrir une vitesse exceptionnelle et un service à la clientèle remarquable. La société exploite également quatre centres de données et dispose d'installations permettant d'accueillir et de gérer ses propres équipes internes de mise en place et d'entretien de fibres optiques. Pour en savoir plus, visitez le www.beanfield.com.

Suivez @beanfield sur Twitter et aussi sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/beanfield-technologies.

