Bell Cause pour la cause soutient les jeunes à risque de la Première Nation de Peguis grâce au Camp Spirit and the Land Excursion de Bell





Don de 110 000 $ pour appuyer des programmes culturels traditionnels au SunLodge Village

PREMIÈRE NATION DE PEGUIS, MB, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 110 000 $ à la Peguis Foundation et au SunLodge Village afin de soutenir un programme de mieux-être basé sur des activités traditionnelles quatre saisons liées à la terre destiné aux jeunes à risque de la Première Nation de Peguis.

« Bell Cause pour la cause est fière d'offrir son soutien au SunLodge Village et aux programmes traditionnels que ce centre communautaire propose aux jeunes de la Première Nation de Peguis, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. La Peguis Foundation et le SunLodge Village changent véritablement les choses dans la vie de la prochaine génération. Nous avons hâte de faire équipe avec ces organismes pour aider plus de jeunes Manitobains à risque grâce à des méthodes de guérison ancestrales. »

Le Camp Spirit and the Land Excursion de Bell permettra à un total de 64 jeunes de participer annuellement pendant quatre ans au programme. Dans le cadre de ces camps traditionnels, les jeunes à risque pourront découvrir leur identité autochtone, retourner aux sources de leur culture de même que s'attaquer à leurs problèmes de santé mentale à l'aide de méthodes ancestrales. Le programme vise à leur offrir une expérience intégrée de guérison pour tous les aspects de leur santé : corps, âme et esprit, sans oublier leurs relations avec autrui.

« Les personnes âgées jouent un rôle prédominant quant au soutien de l'éducation dans nos collectivités et sont des modèles à émuler par les jeunes et leurs familles, a affirmé Lloyd Sinclair, président de la Peguis Foundation. La fondation est heureuse d'avoir noué un partenariat avec le SunLodge Village et Bell Cause pour la cause afin d'offrir un environnement d'apprentissage traditionnel où nos aînés peuvent partager leur savoir avec nos enfants, en vue de bâtir une communauté solide pour les générations futures. »

Les jeunes pourront expérimenter les modes de vie traditionnels de leur peuple grâce à des activités de camping, d'apprentissage des techniques de survie, de récolte et de préparation d'aliments traditionnels, de cueillette de plantes médicinales traditionnelles et de partage de la moisson avec la famille et la communauté. Ces expériences seront intégrées à des enseignements ancestraux, à des cercles de partage et à des cérémonies pour favoriser la guérison en renouant avec leurs racines culturelles.

« En tant que premiers habitants de l'île de la Tortue, nous reconnaissons les lois naturelles et originales pour le bienfait de notre mère la Terre, source de la vie, ont dit les aînés de SunLodge. De nombreux problèmes de santé mentale qui touchent la vie de notre peuple sont causés par le non-usage de nos pratiques traditionnelles. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce nouveau partenariat avec Bell Cause pour la cause, qui offrira des occasions supplémentaires aux jeunes de la région de participer à des activités liées à la terre, d'en apprendre davantage sur leur culture et d'améliorer leur santé et leur mieux-être. »

L'annonce d'aujourd'hui constitue le dernier engagement d'importance du fonds Bell Cause pour la cause spécialement consacré à la santé mentale autochtone au Manitoba, lequel a été annoncé en 2017 après la création de Bell MTS. Parmi les autres groupes ayant reçu du soutien du fonds on retrouve le centre Ma Mawi Wi Chi Itata en 2017, l' organisme Ogijiita Pimatiswin Kinamatwin en 2018 ainsi que le Bear Clan Patrol et la Behavioural Health Foundation en 2019.

Pour obtenir plus de renseignements sur la manière de vous impliquer auprès du Camp Spirit and the Land Excursion de Bell au SunLodge Village, veuillez contacter Ernest Stevenson en appelant au 431 338-2445.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 29 janvier

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause, en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager des actions en faveur de la santé mentale.

Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune des communications ci-dessous, et cela, sans que les participants n'aient à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie.

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause .

et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse . Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause. Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause .

. Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanada .

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 000 organismes offrant des services en santé mentale dans chaque région du Canada, y compris à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos de Peguis Foundation et de SunLodge Village

Peguis Foundation Inc. est un organisme de bienfaisance enregistré indépendant qui soutient des organisations autochtones sans but lucratif, notamment le SunLodge Village de la Première Nation de Peguis. Le SunLodge Village est un organisme enregistré sans but lucratif au Manitoba réunissant des aînés autochtones, des gardiens du savoir ancestral et des membres de la communauté.

Étant un organisme autochtone de la région, le SunLodge Village ne reçoit pas de subventions gouvernementales. Il est dévoué à favoriser la santé, la force et la résilience des jeunes autochtones grâce à des cérémonies, à des enseignements traditionnels, à des rassemblements communautaires et à des expériences liées à la terre.

