Le gouvernement du Canada appuie les festivités soulignant Manitoba 150





Le Canada festoiera en 2020 grâce à une multitude d'activités qui souligneront le 150e anniversaire de l'entrée du Manitoba au sein de la Confédération canadienne

WINNIPEG, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Voilà 150 ans, le Manitoba faisait son entrée dans la Confédération sous l'impulsion du peuple métis. C'est un anniversaire que les Canadiens et Canadiennes veulent souligner en grand.

C'est pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 700 000 dollars au Comité organisateur de Manitoba 150 pour appuyer les célébrations entourant le 150e anniversaire de l'entrée du Manitoba au sein de la Confédération canadienne.

Les Canadiens et Canadiennes seront notamment conviés, le 27 juin 2020 au Palais législatif du Manitoba, à un grand concert gratuit, Unissons 150, qui mettra en vedette la diversité et la vivacité des communautés et cultures du Manitoba. Dans un esprit d'unité, des artistes manitobains autochtones, anglophones et francophones se relaieront durant toute la journée pour des prestations des plus enlevantes. Ce spectacle sera aussi l'occasion pour les Canadiens d'en apprendre davantage sur l'entrée du Manitoba dans la Confédération et sur le rôle clé qu'a joué la Nation métisse dans ce jalon de notre histoire, en plus de célébrer les valeurs que nous avons en partage.

Le Comité organisateur de Manitoba 150 a par ailleurs préparé toute une brochette d'activités pour l'année à venir. En 2020, prenez part aux nombreuses festivités de Manitoba 150!

Citations

« Les festivités de Manitoba 150 sont une occasion unique pour tous les Canadiens et Canadiennes de s'unir et de célébrer ensemble ce grand moment dans l'histoire de notre pays. Je vous invite tous et toutes à prendre part aux festivités qui se tiendront tout au long de l'année. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Le Comité organisateur de Manitoba 150 tient à exprimer toute sa reconnaissance au gouvernement du Canada pour sa contribution importante aux festivités qui souligneront cet important jalon de notre histoire collective. »

-- Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents du Comité organisateur de Manitoba 150

Les faits en bref

Le 12 mai 2020 marquera les 150 ans de la sanction royale de l'Acte du Manitoba, qui allait permettre au Manitoba de devenir la cinquième province du Canada.

Nous avons célébré en 2019 le 175e anniversaire de naissance de Louis Riel, leader métis qui a été un acteur de premier plan dans la création du Manitoba. Et en 2020, nous soulignerons le 150e anniversaire de l'entrée du Manitoba dans la Confédération, sous l'impulsion de la Nation métisse.

Le Comité organisateur de Manitoba 150 a pour but de soutenir les projets et activités qui font la promotion de la fierté de la province, favorisent une profonde connexion entre les différentes cultures et, par-dessus tout, unissent les gens dans la célébration.

L'activité phare de Manitoba 150 sera « Unissons 150 », un spectacle qui aura lieu le 27 juin 2020 sur le terrain du Palais législatif du Manitoba à Winnipeg.

