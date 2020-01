Mieux servir les citoyens : un nouveau bureau Accès Montréal à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce inaugure son nouveau bureau Accès Montréal (BAM).

Le nouvel espace multifonctions, toujours situé au 5160, boul. Décarie, a été aménagé dans une perspective conviviale, où même la plus courte attente sera agréable. Un système de file d'attente numérique a été mis en place, en plus d'un écran où messages importants et capsules informatives seront diffusés.

Avec l'arrivée de la nouvelle plateforme Montréal.ca, l'arrondissement n'avait d'autres choix que de s'arrimer avec les avancées technologiques de la Ville de Montréal et d'offrir un centre de services dans l'air du temps. Puisqu'il est désormais possible de faire de nombreuses transactions et demandes de service en ligne, les agents du BAM auront plus de temps pour accompagner et conseiller les citoyens dans leurs requêtes.

3 en 1 : la fine pointe de l'aménagement

Doté de mobiliers amovibles, l'espace est conçu pour se transformer au gré des besoins de ses usagers. De jour, le lieu peut simultanément servir de centre de services et de salles de réunion pour les employés municipaux alors que de soir, il se transforme rapidement pour accueillir le conseil d'arrondissement ou une variété d'activités connexes comme des consultations consultations citoyennes.

En aménageant un espace modulable, l'arrondissement maximise l'utilisation de ses espaces locatifs et réduit de 20 % les coûts attribués à ce poste budgétaire (pour les bureaux se situant sur le boulevard Décarie).

De plus, afin d'encourager ses employés à utiliser les transports actifs pour se rendre au travail, l'arrondissement a saisi l'occasion du réaménagement pour ajouter des douches à ses locaux.

Un lieu central pour mieux servir les citoyens

Dans les mois qui suivent, le bureau des permis, actuellement au 8e étage de l'édifice, déménagera au rez-de-chaussée, en face du nouveau bureau Accès Montréal. Ainsi, les citoyens qui se présenteront pour recevoir ce service n'auront plus à se déplacer d'un étage à l'autre.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 13:30 et diffusé par :