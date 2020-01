CIBC Innovation Banking accorde un capital de croissance de 8 millions de dollars au fournisseur de logiciel de gestion des données sur l'eau, Aquatic Informatics, afin d'appuyer son expansion





CIBC Innovation Banking est heureux d'annoncer un financement de 8 millions de dollars octroyé à Aquatic Informatics Inc., un chef de file de la gestion et l'analyse des données sur l'eau. La société utilisera les fonds en vue d'appuyer sa croissance, y compris la réalisation d'acquisitions stratégiques.

Aquatic Informatics révolutionne l'industrie de l'eau, une ressource globale de plus en plus rare, en fournissant des solutions logicielles qui traitent les problèmes liés à la gestion et à l'analyse des données sur l'eau. Soutenue par XPV Water Partners, la plateforme de logiciels de la société est une suite d'outils faciles qui centralise des données, simplifie l'analyse, automatise les flux de travail, prévoit les défis et assure le respect des règlements. L'analyse de meilleures données sur l'eau permet aux organisations d'améliorer rapidement la prise de décision, et par conséquent de favoriser une fourniture plus efficace d'eau potable de meilleure qualité.

« Nous sommes fiers de travailler avec la société basée à Vancouver Aquatic Informatics, une société à l'avant-garde de la transformation technologique du système de gestion des données sur l'eau à l'échelle internationale. Leur mission ne pourrait pas être plus importante, et nous sommes ici pour les aider à l'accomplir », a déclaré Joe Timlin, directeur général, CIBC Innovation Banking Vancouver.

Toutes les solutions d'Aquatic Informatics sont indépendantes et soutiennent sa vision mondiale ?One Water - One Platform', (une eau - une plateforme), afin de permettre aux communautés à travers le monde de partager des données, de mieux prévoir et de protéger l'approvisionnement mondial en eau.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé plus de 800 000 personnes meurent chaque année de la consommation d'eau potable insalubre1, parmi elles 300 000 enfants de moins de cinq ans2.

« Grâce à ce soutien opportun de CIBC, Aquatic Informatics pourra rapidement étendre sa portée géographique pour poursuivre sa mission : protéger la vie grâce à des informations hydriques disponibles en un temps record », a affirmé Ed Quilty, PDG, Aquatic Informatics.

A propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, des services de gestion de trésorerie et de financement aux entreprises novatrices nord-américaines. Ces services sont offerts à chaque étape de leur cycle d'affaires, du démarrage à la phase critique de croissance et au-delà. Avec des bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et une solide approche de collaboration qui s'étend à l'ensemble des activités de activités de banque commerciale et des marchés financiers de la CIBC aux États-Unis et au Canada.

À propos d'Aquatic Informatics Inc.

Aquatic Informatics est une société de logiciel dont la mission est d'encourager les organisations à faire face aujourd'hui aux défis de demain liés à l'eau. Fournisseur d'envergure internationale de la gestion des données sur l'eau au service de plus de 1 000 clients dans 60 pays, Aquatic Informatics fournit des solutions qui améliorent l'intégrité des données sur l'eau, simplifient la conformité aux règlements et renforcent la résilience. De la source d'eau à l'environnement de réception, les plateformes de gestion des données interconnectées de Aquatic Informatics s'occupent de la gestion efficace de l'information hydrique à travers le cycle de l'eau afin de protéger la santé humaine et de réduire les incidences environnementales. Pour de plus amples informations, visiter www.aquaticinformatics.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

