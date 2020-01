PerfectSwell® Richmond en cours de développement en Virginie





Un quartier dynamique à vocation mixte de 42 492 hectares est en voie d'être aménagé dans le comté de Chesterfield

SOLANA BEACH, Californie, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) annonce un projet avec Flatwater Companies dans le comté de Chesterfield, en Virginie. En plus d'offrir une zone dédiée au surf d'envergure mondiale avec PerfectSwell®, The LAKE proposera un large éventail d'options de restauration et de divertissement. Une fois terminé, ce quartier polyvalent de 42 492 hectares comprendra 13 935 mètres carrés d'espaces dédiés au commerce de détail et au divertissement, 9 290 mètres carrés de bureaux, un hôtel de 170 chambres et plus de 1 000 appartements et maisons de ville neuves. Les permis ont été obtenus et la construction débutera dans les prochains mois. Dans le cadre de la phase 1, une zone dédiée au surf devrait voir le jour à l'automne 2021.

«?The LAKE est plus qu'un simple nouvel aménagement. Notre vision est de créer une destination unique qui développera de meilleures connexions et des expériences partagées, le surf étant un élément clé?», a déclaré Brett Burkhart, cofondateur et chef de la créativité de Flatwater Companies. «?En nous associant avec AWM pour créer PerfectSwell® Richmond, nous pouvons offrir un surf récréatif pour les débutants ainsi qu'un surf de niveau mondial pour les athlètes d'élite. PerfectSwell® Richmond sera une destination de surf mondiale.?»

«?Nous sommes très heureux d'ajouter The Lake à une liste de destinations de surf PerfectSwell® qui ne cesse de s'allonger rapidement. Après avoir récemment annoncé l'ouverture de PerfectSwell® Surf Stadium Japan, prévue en juin 2020, notre vision d'un réseau mondial de piscines de surf haute performance se concrétise?», a déclaré Mike Lopez, directeur général adjoint d'AWM chargé de la stratégie mondiale. «?PerfectSwell® Richmond, avec sa grande vision, ajoute un emplacement clé à notre réseau en expansion.?»

À propos de The Lake

Situé au 3400 Genito Road dans la région de Richmond, en Virginie, The LAKE est un nouveau quartier à vocation mixte qui crée des espaces où nous partageons des expériences épiques et nous sentons davantage liés à ceux qui nous entourent. Destination d'envergure mondiale, The LAKE comprendra des éléments de divertissement, de loisirs, de bureaux, d'hospitalité et des résidences. Le quartier accueillera plus de 200 événements par an, ainsi que PerfectSwell® Richmond, un parc de surf de niveau mondial. Pour en savoir plus sur The Lake, consultez www.lakeadventures.com.

À propos d'American Wave Machines

American Wave Machines est le leader de la technologie pour la production de vagues et réalise des expériences de surf authentiques. Les sites SurfStream® ont une capacité de plus de 100 personnes, tandis que les piscines de surf PerfectSwell® ont une capacité de plus d'un acre pouvant accueillir un millier de personnes. Depuis 2007, plus de 3 000 000 de sessions ont été réalisées sur les sites d'American Wave Machines dans le monde entier. Consultez AmericanWaveMachines.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1079388/American_Wave_Machines_PerfectSwell_Richmond.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg

