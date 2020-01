Desjardins fait l'acquisition du portefeuille de prêts hypothécaires de La Capitale





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins annonce aujourd'hui qu'il a acquis le portefeuille de prêts hypothécaires de La Capitale. Cette transaction prendra effet le 1er février. Il s'agit d'une transaction importante, puisqu'elle entraine l'ajout de 6 376 prêts hypothécaires.

« Je suis fier de cette acquisition qui positionne encore plus Desjardins comme un leader dans le marché hypothécaire résidentiel. D'autant plus qu'il s'agit d'un portefeuille de bonne qualité provenant de La Capitale. Elle s'inscrit dans les priorités de Desjardins de prendre de l'expansion, notamment par acquisition, afin d'optimiser les synergies du groupe. Desjardins poursuit donc sa croissance en saisissant de belles opportunités dans ses marchés de référence », a mentionné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Les clients de La Capitale recevront une lettre de Desjardins à partir du 3 février pour les informer de ce transfert et leur souhaiter la bienvenue. Ils n'auront aucune action à entreprendre : le prêt sera transféré automatiquement. Les conditions de leur financement hypothécaire resteront les mêmes.

Desjardins travaille toujours dans l'intérêt de ses membres et clients. Il offre à ceux-ci une expérience de qualité et fournira un accompagnement personnalisé aux nouveaux membres et clients. D'ailleurs, un centre de soutien sera mis en place dès le 3 février afin de répondre à toutes leurs questions. Les membres et clients pourront le joindre au 1 844 875-3102. Ils peuvent également consulter le site www.desjardins.com/transfert pour plus de détails.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 312,7 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

