Beezy obtient une facilité de crédit garanti de 16 millions de dollars américains des services bancaires d'investissement de Goldman Sachs afin de transformer l'expérience des employés au sein des entreprises

SAN FRANCISCO, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Beezy Inc., la solution de lieu de travail intelligent pour Microsoft Office 365, SharePoint et Teams, a annoncé aujourd'hui la récente négociation d'une facilité de crédit garanti de 16 000 000 de dollars américains avec les services bancaires d'investissement de Goldman Sachs afin d'accélérer sa croissance et de poursuivre son ambitieux plan d'expansion internationale.

Beezy connaît une croissance impressionnante alimentée par le besoin croissant des grandes entreprises d'offrir un lieu de travail numérique prêt à l'emploi sur Office 365 conçu pour améliorer la collaboration, motiver une main-d'oeuvre disséminée géographiquement et augmenter la productivité. Beezy est par ailleurs la seule à pouvoir proposer sa solution primée par l'intermédiaire de Microsoft Teams, l'application commerciale à la croissance la plus rapide de l'histoire de Microsoft.

Rien qu'au cours de l'année passée, Beezy a vu son nombre d'utilisateurs ? répartis dans 80 pays et parlant 16 langues différentes ? multiplié par 3. Elle a également atteint un taux de croissance composé de 70 % pour ses revenus récurrents annuels au cours des trois derniers exercices.

Beezy consacrera les fonds à l'expansion de ses opérations internationales et au renforcement de ses investissements dans l'innovation des produits, les ventes, le marketing et la réussite des clients afin de fournir un service haut de gamme à sa liste croissante de d'entreprises clientes de calibre mondial.

En outre, ce tour de financement soutiendra les plans de recrutement agressifs de l'entreprise, qui comprennent l'ouverture d'un bureau à New York et la dotation en personnel du bureau de Singapour nouvellement inauguré. Beezy emploie actuellement 60 personnes et prévoit de doubler ses effectifs en 2020 pour répondre à la demande croissante du marché dont fait l'objet sa principale solution de lieu de travail intelligent.

Jordi Plana, PDG, fondateur et actionnaire majeur de Beezy a déclaré :

« C'est un honneur que d'avoir obtenu un appui au potentiel de croissance et d'expansion mondiale sous la forme d'un financement octroyé par les services bancaires d'investissement de Goldman Sachs.

Cet investissement aidera Beezy à accélérer la transformation de l'expérience des employés au sein des entreprises. Notre solution de lieu de travail intelligent est déjà utilisée par des marques mondiales et les aide à surmonter des défis en matière de communication et de mobilisation des employés, de productivité et de culture d'entreprise. L'afflux de capitaux nous permettra de poursuivre nos investissements en R&D dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'expérience utilisateur du produit, et de développer nos pratiques de calibre mondial au service de la réussite de nos clients afin de faire face à la demande croissante du marché. »

À propos de Beezy

Beezy est le lieu de travail intelligent tout-en-un pour Microsoft Office 365 et Teams. En étendant la pile de productivité de Microsoft, nous donnons aux utilisateurs les moyens de mieux communiquer, mieux partager et mieux collaborer, que ce soit sur site, dans le nuage ou dans des environnements hybrides.

Les grands clients tels que Banco Santander, ZF, Bank of England, CaixaBank, Finning, IHS Markit et bien d'autres peuvent désormais bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un lieu de travail numérique intelligent et moderne qui associe la collaboration, la communication, la connaissance et les processus.

À propos des services bancaires d'investissement de Goldman Sachs

Fondé en 1869, The Goldman Sachs Group, Inc. est l'un des principaux groupes mondiaux de banque d'investissement, de gestion de titres et de gestion de placements. Les principales activités d'investissement à long terme du groupe sont gérées par les services bancaires d'investissement de Goldman Sachs (Merchant Banking Division ou MBD). Ces derniers figurent parmi les principaux investisseurs privés en capitaux dans le monde et effectuent des investissements dans les domaines du capital-investissement, des infrastructures, de la dette privée, du capital de croissance et de l'immobilier.

