FutureBridge: «En 2020, l'industrie alimentaire et nutritionnelle va exploiter les technologies émergentes pour répondre aux objectifs de durabilité et aux exigences des consommateurs»





Selon FutureBridge, en 2020 l'industrie alimentaire et nutritionnelle va adopter rapidement des technologies transformatrices pour répondre aux objectifs de développement durable et satisfaire les exigences de ses clients.

Alors que les consommateurs exigent des produits plus sains provenant de sources durables, les leaders du secteur utilisent toutes sortes de technologies qui bouleversent quasiment toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Mais un nouveau scénario apparaît dans lequel les microbes sont une source prometteuse de protéines alternatives, l'intelligence artificielle contribue au développement de nouveaux produits et la blockchain résout la question à mille milliards de dollars du gaspillage alimentaire.

«En 2020, plusieurs technologies émergentes sont enfin sur le point d'influencer le développement des produits et les opérations des principaux acteurs de l'industrie, a déclaré Sarah Browner, analyste en alimentation et nutrition chez FutureBridge.

En combinant le savoir-faire approfondi de son équipe de recherche avec des logiciels et des analyses de données internes, FutureBridge discerne cinq tendances technologiques clés pour 2020:

1. VIVE LES MICROBES. Nous assistons à la naissance d'une foule de start-ups innovantes qui utilisent des algues, des levures, des champignons, la biomasse, et même de l'air à faible densité pour produire des protéines alternatives.

À L'ÈRE DE LA BLOCKCHAIN.La blockchain favorisera la résolution des problèmes séculaires qui affectent la chaîne d'approvisionnement, y compris le gaspillage alimentaire, qui coûte environ 990 milliards de dollars par an.

3. RECYCLABLITÉ 100%. En matière d'emballage durables, le secteur va relever la barre en 2020 en se concentrant plus que jamais sur l'utilisation de matériaux 100% recyclables.

4. INNOVATION + IA. L'intelligence artificielle deviendra un partenaire industriel de confiance. Conagra Brands, McCormick & Co. et PepsiCo utilisent déjà l'IA pour élaborer de nouveaux concepts, et de nombreuses autres entreprises devraient suivre le mouvement.

5. RÉGIMES NUMÉRISÉS. Afin de séduire un marché du bien-être d'une valeur de plus de 4.500 milliards de dollars, les acteurs du secteur tireront parti de technologies émergentes telles que les pilules personnalisées et les kits de test d'ADN à faire soi-même pour offrir des régimes personnalisés.

