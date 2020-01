Réaction d'exo aux résultats de l'enquête Origine-Destination 2018





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À la lecture de l'enquête Origine-Destination (OD) 2018, le directeur général d'exo est sans équivoque : les investissements dans le transport collectif dans les couronnes nord et sud n'ont pas suivi la croissance de leur population. « Il y a un déficit d'investissements à combler », estime-t-il.

En lisant l'enquête, il constate que « les couronnes nord et sud sont les générateurs de la croissance démographique de la région métropolitaine, poursuit M. Yelle. Elles comptent pour la moitié de la croissance de la population entre 2013 et 2018. Des investissements sont nécessaires pour qu'exo développe une offre de transport collectif plus diversifiée dans les couronnes pour contrer l'attrait de l'auto solo et son impact sur les changements climatiques ».

Le directeur général d'exo juge qu'il faut revoir l'offre de transport collectif pour répondre aux nouveaux besoins de déplacements de la population des couronnes nord et sud, en tenant compte de l'émergence des nouveaux pôles économiques. « La croissance de 12 % des déplacements pour le travail dans les couronnes nord et sud confirme le besoin de mieux développer l'offre de transport collectif locale et entre les différents secteurs parce que les déplacements ne se limitent pas aux trajets vers le centre-ville de Montréal. »

Le succès du développement de l'offre de transport collectif locale et intracouronne passe par l'harmonisation des titres et des tarifs de l'Autorité régionale de transport métropolitain. « À titre d'exemple, le réseau d'exo compte 600 titres de transport différents. Il est impératif que ce soit simplifié rapidement », conclut-il.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

