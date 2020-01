Le service de diffusion en continu Crave de Bell Média sera également disponible en français à compter du 28 janvier





- Crave offrira plus de 6 000 heures de contenu en français dès le 28 janvier -

- POUR TOUJOURS, PLUS UN JOUR est la première série originale Crave -

MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Bell Média, le plus important fournisseur de contenu au Canada, est fière d'annoncer aujourd'hui que Crave, son service de diffusion en continu, offrira plus de 6 000 heures de contenu en français dès le 28 janvier. Les francophones de partout au pays pourront notamment profiter d'un accès exclusif à des productions originales de chez nous, aux titres de HBO et de SHOWTIME ainsi qu'à la programmation de SUPER ÉCRAN. Bell Média confirme également que dans le cadre de son entente exclusive à long terme avec Warner Bros. International Television Distribution, elle a obtenu les droits de langue française pour des contenus originaux de HBO Max qui seront disponibles sur Crave plus tard en 2020. Crave en français, c'est une offre colossale et diversifiée où chacun pourra y trouver son compte.

« Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement du volet francophone de Crave, une offre qui vise à solidifier notre présence dans le marché en plus de faire rayonner le savoir-faire québécois dans le reste du Canada. Avec notre service de diffusion en continu bilingue et de calibre international, nous permettrons aux consommateurs d'avoir accès aux contenus qu'ils désirent sur la plateforme de leur choix », a déclaré Karine Moses, présidente, Bell Média Québec, et présidente, direction du Québec, Bell.

« Crave en français fera une place de choix au contenu de chez nous avec notamment 30 nouvelles productions originales en 2020, dont de nombreuses séries de fiction, et ce n'est qu'un début. Nous sommes convaincus que ces nouveautés toucheront un large public et j'ai très hâte de collaborer avec les producteurs d'ici dans la création de contenus télévisuels de qualité », a affirmé Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu et programmation de langue française, Bell Média.

Crave

Crave est offert à 9,99 $ par mois (plus taxes). Dès le lancement du volet francophone, les abonnés pourront regarder en exclusivité de nouvelles émissions de chez nous, incluant la toute première série originale Crave tournée en français POUR TOUJOURS, PLUS UN JOUR, avec Catherine Brunet et Pier-Luc Funk. En voici d'autres qui viendront s'ajouter à l'offre de contenu en 2020 :

MIRAGE, une série de suspense avec Marie-Josée Croze, sera disponible à compter du 8 mars;

SORTEZ-MOI DE MOI, la nouvelle série de Sophie Lorain et d'Alexis Durand-Brault;

et d'Alexis Durand-Brault; EDGAR proposera l'histoire d'un enquêteur à la personnalité hors de l'ordinaire;

LE CAMPUS , nouvelle série de Michel d'Astous et Anne Boyer , suivra un groupe d'étudiants universitaires;

, nouvelle série de Michel d'Astous et , suivra un groupe d'étudiants universitaires; la série documentaire LE DERNIER VOL DE RAYMOND BOULANGER fera le portrait de l'ex-pilote québécois pour les cartels colombiens.

En 2020, la plateforme diffusera également plusieurs productions québécoises en primeur telles que SUR LES TRACES D'UN TUEUR EN SÉRIE et YUL : LA VIE À L'AÉROPORT ainsi que les acquisitions STAR TREK : PICARD, DOLLFACE, DOOM PATROL et CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, entre autres.

Fiction, documentaire, téléréalité, magazine, variété : de nombreuses émissions populaires québécoises pourront être regardées en intégralité et en rafale telles que LE CHALET, MAIS POURQUOI?, LES NAUFRAGÉS DE L'AMOUR, EXPÉDITION EXTRÊME, VIE DE CHANTIER, CLASH et ROAST BATTLE : LE GRAND DUEL.

Crave est le distributeur exclusif de HBO et de ses célèbres productions dramatiques et humoristiques, documentaires, films et émissions spéciales. Les abonnés pourront découvrir en français l'important catalogue de HBO, dont LE TRÔNE DE FER (saisons 1 à 6), WESTWORLD (saisons 1 et 2), TRUE DETECTIVE (saisons 1 et 2) et toutes les saisons de SEXE À NEW YORK.

Crave en français 5 000 heures 250 titres français 30 nouvelles productions originales en 2020 70 titres HBO + 28 titres SHOWTIME

Un abonnement à Crave permettra également de regarder le contenu anglophone disponible sur la plateforme.

Crave + SUPER ÉCRAN

Pour 9,99 $ de plus par mois (pour un total de 19,98 $ plus taxes), les abonnés auront accès à 100% de la programmation de SUPER ÉCRAN, soit plus de 1000 heures de contenus exclusifs additionnels, sur l'application Crave ou au crave.ca. Les abonnés pourront y regarder le contenu sur demande et sur quatre chaînes en direct.

Chaque mois, au moins 20 nouveautés pourront être regardées en primeur sur le service de diffusion en continu de Bell Média.

MADAME LEBRUN effectuera son retour dès le 5 février avec les nouveaux épisodes de la saison 4.

Les nouvelles saisons et séries de HBO et de SHOWTIME seront diffusées en primeur. THE OUTSIDER, THE NEW POPE, ON BECOMING A GOD IN CENTRAL FLORIDA (avec Théodore Pellerin) et AVENUE 5 sont présentées en janvier.

(avec Théodore Pellerin) et AVENUE 5 sont présentées en janvier. SPIDER-MAN : LOIN DES SIENS, ARNAQUEUSES et JEUNE JULIETTE sont parmi les titres de films à voir en janvier et février.

sont parmi les titres de films à voir en janvier et février. Un total de 385 films et documentaires sera disponible.

Comment obtenir Crave

Il est possible de s'abonner directement à Crave via le site crave.ca et l'application Crave. Crave est disponible sur iPhone, Apple TV, les appareils mobiles Android, Android TV, Xbox One, les téléviseurs intelligents Samsung, Amazon Fire TV, Chromecast et le portail Facebook. Visitez Crave.ca pour plus d'informations.

Par l'entremise des télédistributeurs participants à travers le Canada, il est possible d'accéder à Crave avec l'option Sur demande, l'application Crave et au crave.ca. Les clients doivent contacter directement leur fournisseur de télévision pour connaître les prix et les détails sur la façon de s'abonner.

Avec une programmation contenant un grand nombre d'oeuvres primées, Crave offre un divertissement de premier choix au pays. Plus de 85% des séries et films sur Crave peuvent être téléchargés pour être regardés plus tard, hors ligne.

Crave a été entièrement conçu et développé au Canada. Crave est une propriété de Bell Média, le plus important fournisseur de contenu au pays, diffusant sur les plateformes réseau, numérique, payantes ou spécialisées les émissions les plus écoutées et primées au Canada.

À propos de Bell Média Québec

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur au Québec, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision francophones spécialisées et payantes au Québec, notamment Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, Super Écran et Cinépop, et possède actuellement quatre des cinq émissions les plus regardées par les groupes démographiques clés parmi les chaînes francophones spécialisées en divertissement, dont sept des dix meilleures productions originales. Bell Média exploite également RDS (la première chaîne sportive du Québec), CTV Montréal (la première chaîne d'information anglophone du Québec) et plus de 40 sites Web et propriétés numériques, notamment RDS Direct. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 14 collectivités qui font toutes partie de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage extérieur situé au Québec et comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

