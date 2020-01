I Squared Capital s'associe avec Rubis au sein de Rubis Terminal, un leader européen du stockage de produits pétroliers, chimiques, agroalimentaires et d'engrais





I Squared Capital, à travers son fonds ISQ Global Infrastructure Fund II, et Rubis (EPA : RUI), société cotée sur Euronext Paris et spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et le stockage de liquides en vrac, ont signé un accord pour former un partenariat de co-entreprise à travers un investissement dans Rubis Terminal, une filiale détenue à 100% par Rubis. I Squared Capital acquerra 45 % des actions de Rubis Terminal et contrôlera conjointement la société aux côtés de Rubis.

Avec un parc de 13 installations et une capacité de 3,5 millions de mètres cubes répartis dans quatre pays, Rubis Terminal fournit une infrastructure de stockage de liquides en vrac essentielle à une base diversifiée de clients industriels et à une large gamme de produits pétroliers, chimiques et agroalimentaires. Ce partenariat permettra d'accélérer le plan stratégique de Rubis Terminal visant à renforcer sa position au sein de son empreinte actuelle, à diversifier ses offres de produits et à explorer une expansion au-delà de l'Europe.

" La transaction exclusive avec une société industrielle cotée est le résultat d'une relation profonde développée depuis de nombreuses années, " a déclaré Adil Rahmathulla, Managing Partner chez I Squared Capital. " Le portefeuille existant fournit une base solide pour faire de Rubis Terminal une société de stockage de premier plan en utilisant l'approche de la plateforme de I Squared Capital en matière d'optimisation opérationnelle, d'acquisitions complémentaires et de projets de construction de nouveaux sites. "

Sous réserve des conditions réglementaires et autres conditions habituelles, la clôture de l'opération devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2020.

À propos de I Squared Capital : I Squared Capital est un gestionnaire indépendant d'investissements dans les infrastructures mondiales qui se concentre sur l'énergie, les services publics, les télécoms, les transports et les infrastructures sociales en Amérique, en Europe et en Asie. La société a des bureaux à Hong Kong, Londres, Miami, New Delhi, New York et Singapour.

