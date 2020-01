Le gouvernement du Canada s'associe à Ricoh pour simplifier et moderniser ses processus avec les services de gestion d'impression





Ricoh a conclu une entente de six ans qui vise à améliorer la livraison des services et de la technologie d'impression au gouvernement

MISSISSAUGA, ON, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a fait de Ricoh Canada Inc. l'un des trois fournisseurs de services de gestion d'impression sélectionnés dans le cadre d'un programme visant à considérablement moderniser le processus d'approvisionnement fédéral pour l'achat et la gestion de la technologie et des services d'impression. Cette nouvelle approche aidera les ministères et les organismes à standardiser et à moderniser leurs parcs d'imprimantes et à réduire leurs dépenses totales, le tout en améliorant la sécurité et la durabilité.

L'entente fait partie d'un projet monté par le gouvernement du Canada pour modifier la façon dont il achète et gère son matériel et ses services d'impression de bureau. Ce projet a pour but de renforcer la sécurité, d'améliorer la productivité des utilisateurs, de favoriser des pratiques plus écologiques et d'outiller les fonctionnaires avec les technologies les plus récentes dont ils ont besoin dans le cadre d'un programme complet des services de gestion de l'impression. Le processus fournit une structure d'énoncé des travaux prête à l'emploi pour que les ministères puissent s'impliquer auprès de fournisseurs approuvés, qui créeront une gestion d'impression et des solutions adaptées à leurs besoins.

Cette entente donne au gouvernement accès aux appareils intelligents de Ricoh équipés de la technologie «?Always Current Technology?», ce qui rend les mises à jour régulières et les applications accessibles sur demande et au besoin. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent télécharger et installer les nouvelles fonctionnalités et mises à jour dès qu'elles sont disponibles sur leur appareil, et ont également la possibilité d'ajouter simplement les applications dont ils ont besoin, le tout en conservant la protection de leurs données. De plus, notre génération d'appareils intelligents renforce l'engagement de Ricoh à favoriser une société plus durable qui a pour fonctions d'économiser l'énergie et de réduire son empreinte carbone.

Le gouvernement du Canada a encouragé un processus d'approvisionnement en collaboration, durant lequel Ricoh a été un chef de file actif qui s'est impliqué auprès d'importants décideurs afin de mieux comprendre leurs objectifs et leur vision. Il était évident que la durabilité environnementale était un élément important dans le choix de partenaires potentiels par le gouvernement. Ricoh excelle dans ce domaine. Il a en effet reçu le prix de fabricant ENERGY STAR® Canada de l'année de produits électroniques, et a fait de la durabilité une valeur essentielle dans la conception de ses produits et dans ses activités commerciales. L'équipe a tiré profit de cette expérience confirmée pour aider le gouvernement à améliorer son nouveau processus d'approvisionnement afin qu'il soit plus moderne, adaptable et efficace.

Glenn Laverty, président-directeur général de Ricoh Canada, Inc. et vice-président principal, Strategy Office de Ricoh Amérique du Nord explique : « Le gouvernement du Canada voulait surmonter les obstacles l'empêchant d'obtenir des technologies et des services d'impression optimisés. C'était un honneur pour nous d'être invités à collaborer avec le gouvernement tout au long du processus, et à terme de s'associer pour de prochains succès. L'approche complète, personnalisée et globale de Ricoh, qui a fait réussir beaucoup de ses partenariats, fait à présent partie intégrante du processus d'approvisionnement fédéral. Si un ministère souhaite profiter d'un engagement de service de gestion d'impression conçu, mis en oeuvre et entretenu par des experts, de solides services de base lui seront accessibles. Le cadre de travail est déjà en place, et il est plus facile que jamais d'entamer la conversation. »

Pour obtenir plus d'informations à propos de l'offre de Ricoh, veuillez visiter www.ricoh.ca ou suivez Ricoh sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

|À propos de Ricoh |

Ricoh dynamise les espaces de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l'innovation depuis plus de 80 ans et l'entreprise est d'ailleurs l'un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, de services TI, de services de communication, d'impression commerciale et industrielle, d'appareils photo numériques et de systèmes industriels.

Avec son siège social à Tokyo, le groupe Ricoh a des bureaux dans environ 200 pays et régions. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2019, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2?013 milliards de yens (environ 18,1 milliards de dollars US).

Pour plus d'information, visitez www.ricoh.com.

©2020 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités

sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

SOURCE Ricoh Canada Inc.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 10:00 et diffusé par :