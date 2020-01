MaisonBrison Communications ouvre un bureau à Toronto et embauche un cadre dirigeant





Chris Makuch se joint à l'équipe pour diriger l'expansion de la firme en Ontario et dans l'Ouest canadien

M. Makuch est un dirigeant vétéran qui cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la connaissance de l'actionnariat et de l'engagement des actionnaires

MONTRÉAL, 21 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MaisonBrison Communications Inc. («?MB?») a annoncé aujourd'hui la nomination de Chris Makuch, un vétéran des relations avec les investisseurs, au poste de vice-président, avec prise d'effet le 6 janvier 2020.

M. Makuch cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de la connaissance de l'actionnariat et de l'engagement des actionnaires. Il a été membre du conseil d'administration de CIRI Ontario, donne fréquemment des conférences et partage son point de vue sur les questions de gouvernance d'entreprise, de droits des actionnaires et de votes par procuration, en plus d'être un auteur publié sur ces sujets.

M. Makuch travaillera à partir du bureau de MaisonBrison récemment ouvert à Toronto.

«?Je suis très heureux de l'arrivée de Chris au sein de notre équipe. Son expertise reconnue vient renforcer le savoir-faire de nos conseillers dans les domaines de la gouvernance d'entreprise et de l'activisme actionnarial, des enjeux d'importance grandissante sur les marchés financiers canadiens. L'ajout de Chris pour diriger notre bureau de Toronto récemment ouvert permettra d'élargir davantage notre offre de services à l'extérieur du Québec, où MaisonBrison s'est taillé une réputation enviable au fil de plusieurs décennies dans les services-conseils en matière de relations avec les investisseurs auprès de sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière,?» a déclaré le président de MaisonBrison, Pierre Boucher.

«?MaisonBrison est devenue un chef de file des services-conseils en relations avec les investisseurs au Québec grâce à la qualité constante de son offre de services et à l'expérience de ses conseillers. Au cours de nos 37 années d'existence, nous avons desservi un nombre grandissant de sociétés mondiales. Le bureau de Toronto et la nomination de Chris rehaussent encore davantage notre offre de services et ouvrent la voie à une notre expansion à travers le Canada,?» a commenté Rick Leckner, fondateur de la firme.

À propos de MaisonBrison

MaisonBrison est une firme de services-conseils de premier plan au Canada spécialisée dans les relations avec les investisseurs et les communications stratégiques. La firme possède des bureaux à Montréal et Toronto et sa clientèle est notamment constituée de sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière dont les titres se négocient sur les marchés financiers canadiens et sur le NASDAQ.

Notre équipe est composée d'anciens analystes côté vente et d'anciens dirigeants de services internes de relations avec les investisseurs qui cumulent 90 ans d'expérience et mettent au service de nos clients leurs connaissances approfondies dans les domaines des opérations commerciales et financières, des stratégies d'entreprise et des marchés des capitaux.

Renseignements :

Pierre Boucher, CPA, CMA

Président

MaisonBrison Communications

514-731-0000

www.maisonbrison.com

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 10:05 et diffusé par :