Le fleurdelisé sera remis à des partenaires à l'étranger à l'occasion du jour du Drapeau de 2021





QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, annonce que l'année prochaine à pareille date, pour souligner le jour du Drapeau du Québec ainsi que le 73e anniversaire du fleurdelisé, les représentations du Québec à l'étranger remettront chacune un drapeau du Québec à un partenaire important des territoires qu'elles couvrent. Le gouvernement du Québec souhaite ainsi faire part sur la scène internationale de la fierté des Québécoises et des Québécois à l'endroit de ce symbole fort de leur identité en la partageant avec des partenaires influents, tout en leur témoignant sa reconnaissance pour leur contribution à la vitalité du Québec à l'étranger.

Historique

Le jour du Drapeau a été décrété le 21 janvier 1948, jour où le fleurdelisé a remplacé l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni, au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale. Le gouvernement du Québec lui avait accordé, le matin même, le statut de drapeau officiel du Québec.

Citation :

« Le jour du Drapeau est une occasion toute désignée pour montrer au monde entier à quel point les Québécoises et les Québécois sont fiers du fleurdelisé et des valeurs qu'il incarne. Et qui de mieux placées que les représentations du Québec à l'étranger pour communiquer cette fierté en remettant notre drapeau à des partenaires commerciaux, culturels ou encore institutionnels qui contribuent au rayonnement du Québec sur la scène internationale? Pour nous, c'est non seulement une façon additionnelle de promouvoir le Québec à l'étranger, mais aussi une manière d'affirmer, par un geste fort, notre identité. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Liens connexes :

Pour plus de renseignements sur le drapeau du Québec : https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/drapeau-et-symboles-nationaux/

