PLARIUM LANCE SON RPG DE COLLECTION PLEBISCITÉ « RAID: SHADOW LEGENDS » SUR PC





Plarium, développeur de jeux pour mobiles, sociaux et basés sur la toile comptant plus de 290 millions d'utilisateurs aux quatre coins du monde, est fier d'annoncer le lancement de son RPG de collection à succès pour mobile, RAID: Shadow Legends, sur Windows et MacOS. Depuis la sortie mondiale sur mobile en mars 2019, Raid compte plus de 20 millions de téléchargements et possède à l'heure actuelle une note d'utilisateur moyenne de 4,6 sur Google Play et sur l'App Store d'Apple.

Ce RPG de dark fantasy au tour par tour propose plus de 300 champions uniques issues de 16 factions et une vaste campagne d'intrigue (JcE) écrite par l'auteur plébiscité par le syndicat des scénaristes américains (Writers' Guild of America) Paul C.R. Monk, d'Assassin's Creed: Syndicate. Il est également doublé par les doubleurs de Mass Effect et The Witcher 3. La campagne est interconnectée avec le composant multijoueurs (JcJ) pour déterminer le système de classement, offrant ainsi une des expériences les plus unifiées du genre de RPG de collection.

RAID est le premier jeu disponible sur Plarium Play, la nouvelle plateforme optimisée pour PC de l'entreprise offrant une expérience améliorée et plus rapide, à partager avec ses amis. La version PC inclut une refonte graphique complète, ainsi qu'une compatibilité multiplateformes avec les versions pour mobile Android et iOS. Les joueurs sur PC enregistrant un compte Raid pour mobile existant peuvent synchroniser leurs progrès de jeu.

Raid est entièrement reconstruit pour profiter totalement de la puissance de traitement matérielle et graphique des PC domestiques. Plarium a ajouté des textures HD à tout les graphismes en jeu, avec un éclairage et des ombres améliorés, des effets d'occlusion, du flou cinétique, de la profondeur de champ, des animations du terrain et une définition 3D améliorée pour les textures environnementales. Cette version dispose également d'améliorations spécifiques de la qualité de vie pour le jeu sur PC, dont un support de fréquence d'images illimité et un mode de jeu fenêtré adaptable pour le multitâche.

« Nous avons méticuleusement élaboré l'expérience de Raid sur PC pour assurer la même jouabilité que des millions de joueurs, partout dans le monde, apprécient sur mobile, avec l'ajout d'options paramétrables des graphismes, des contrôles et de la performance que seuls les PC peuvent offrir », explique Nick Day, directeur de la création chez Plarium. « Il était essentiel pour nous de fournir un potentiel multiplateformes complet entre les versions mobile et pour bureau, afin de donner aux joueurs plus d'options plutôt que plus de décisions ».

Les fonctionnalités de la version PC incluent :

Jouer n'importe où et n'importe quand : passez librement du PC au mobile. Raid possède une compatibilité multiplateformes totale et synchronise automatiquement les progrès et les achats entre les sessions de jeu sur mobile et sur PC.

passez librement du PC au mobile. possède une compatibilité multiplateformes totale et synchronise automatiquement les progrès et les achats entre les sessions de jeu sur mobile et sur PC. Graphismes améliorés : jouez à Raid comme jamais auparavant, avec textures HD, fréquence d'images plus élevée, nouvelles animations, effets d'occlusion, animations du terrain, flou cinétique et bien plus.

jouez à comme jamais auparavant, avec textures HD, fréquence d'images plus élevée, nouvelles animations, effets d'occlusion, animations du terrain, flou cinétique et bien plus. Contrôles et paramètres optimisés : Raid a été mis à jour pour le jeu sur PC avec paramètres graphiques totalement configurables, nouveaux contrôles et raccourcis clavier.

a été mis à jour pour le jeu sur PC avec paramètres graphiques totalement configurables, nouveaux contrôles et raccourcis clavier. Propulsion par Plarium Play : une plateforme PC optimisée offrant un moyen amélioré et plus rapide de jouer aux jeux Plarium. Utilisez votre ID Plarium pour synchroniser vos comptes, vous connecter avec d'autres joueurs et profiter de performances d'application native sur le lanceur de jeu gratuit de Plarium.

RAID: Shadow Legends est disponible pour les utilisateurs du monde entier, en allemand, anglais, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, espagnol, français, italien, japonais, russe et turc. Cliquez ici pour le télécharger gratuitement sur le Lanceur Plarium Play.

À propos de Plarium

Fondé en 2009, Plarium Global Ltd. s'efforce de créer la meilleure expérience sociale et mobile pour les joueurs acharnés et occasionnels du monde entier. Avec plus de 290 millions d'utilisateurs inscrits, nous sommes fiers de faire régulièrement partie des meilleurs développeurs de jeu hardcore selon Facebook. Plarium emploie plus de 1 400 personnes. Son siège se trouve en Israël, avec huit bureaux et studios de développement en Europe et aux États-Unis. Nos jeux sont disponibles sur iOS, Android et Plarium Play, ainsi que sur tous les principaux réseaux sociaux, dont Facebook, VKontakte, Odnoklassniki et Mail.ru, ainsi que sur les navigateurs web. Plarium a été acheté par Aristocrat en octobre 2017 et fonctionne en tant que filiale en propriété exclusive.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 09:05 et diffusé par :