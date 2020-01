CARTES MÉMOIRE SD ET microSD - LE CHOIX NUMÉRO UN MONDIAL EN MATIÈRE DE CARTES MÉMOIRE - 20 ANS D'INNOVATION





La SD Association (SDA) célèbre son 20 e anniversaire suite à son lancement il y a 20 ans dans le but de réinventer la carte mémoire et de faciliter la vie des consommateurs et des entreprises du monde entier. Au fil des ans, les cartes mémoire SD ont évolué, ont augmenté leurs capacités et sont devenues la carte de choix par excellence. Aujourd'hui, ces cartes jouent un rôle essentiel pour divers appareils et utilisations, encore impensables il y a 20 ans.

La gamme fiable des cartes mémoire SD permet aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels de choisir, mais surtout d'augmenter l'utilité, la valeur et la longévité de nombreux produits électroniques grand public en offrant une portabilité, une évolutivité et une interopérabilité sans précédent. Les cartes mémoire SD sont devenues le dispositif de stockage de fait pour des milliards de produits dans cette ère de mobilité où il faut toujours davantage d'espace de stockage. D'ici à 2023 et par la suite, les entreprises, les machines, les industries, les consommateurs et les sciences, entre autres, généreront 103 zettaoctets par an, selon IDC. Les données générées par les consommateurs et les entreprises, qu'elles proviennent de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables, de drones, de caméras de surveillance ou de voitures, dépendent des cartes mémoire SD pour garder leurs musiques, films, émissions télévisées, jeux et photos en sécurité et toujours à portée de main.

Il y a vingt ans, le marché de la carte mémoire était un mélange confus de près d'une demi-douzaine d'options de carte, pour la plupart exclusives, incompatibles entre elles et qui manquaient d'interopérabilité sur différents appareils. La carte SD a été créée pour devenir une norme technologique qui réponde à la demande croissante en électronique du grand public, et qui continue à favoriser un écosystème robuste pour les collaborations et la croissance pour tous les fabricants d'appareils. Les fondateurs de la SDA étaient Matsushita (aujourd'hui dénommée Panasonic), Sandisk Corporation (désormais détenue par Western Digital) et Toshiba Corporation, dont la division mémoire a été séparée pour créer KIOXIA Corporation.

« Au moment du lancement de la SD Association il y a 20 ans, les trois sociétés fondatrices étaient véritablement visionnaires lorsqu'elles ont pris conscience à quel point la carte mémoire SD, incroyablement petite, pouvait influer sur la façon dont nous stockons les données numériques au 21e siècle ? et à terme, elles ont créé ainsi une norme de fait pour la prochaine génération de médias numériques », a déclaré Yosi Pinto, président de la SD Association. « Les spécifications de la carte SD ont non seulement piloté la standardisation des cartes mémoire au profit des consommateurs, mais ont également continué à évoluer et à augmenter leurs capacités pour répondre aux exigences du secteur, positionnant ainsi la SD comme la marque la plus reconnue et la plus fiable pour le stockage amovible ».

Les points forts des 20 dernières années d'innovations de la SDA sont les suivantes (voir infographie) :

Création de 15 spécifications physiques et mécaniques majeures et de dizaines de publications associées, d'addenda connexes, de directives de test et de spécifications d'application

Conception de la spécification du format ultra-compact microSD, désormais la carte mémoire la plus populaire utilisée avec confiance aussi bien par les entreprises que les consommateurs

Augmentation de la capacité de stockage des cartes avec les spécifications SDHC, SDXC et SDUC qui atteignent jusqu'à 128 téraoctets

Accélération des vitesses des cartes par près de 100 fois, passant de 12 Mo/s à 985 Mo/s avec les dernières spécifications de carte SD Express

Maintien de la rétrocompatibilité grâce à la fonctionnalité plug-and-play

Rassemblement de plus de 1 700 membres axés sur la création et l'utilisation des normes SD

La première carte SD vendue il y a 20 ans fournissait une capacité de stockage de seulement 8 mégaoctets. Grâce aux énormes avancées réalisées en matière de technologie de mémoire, les cartes SDXC ou microSDXC sont disponibles à 1 téraoctet à l'heure actuelle, soit une augmentation de la capacité près de 125 000 fois supérieure aux premières cartes mémoire SD.

« En créant la technologie SD, la SDA a permis d'établir une norme pour faire progresser les activités commerciales et du grand public et ainsi développer un écosystème robuste en croissance constante », a déclaré Hiroyuki Sakamoto, président de la SD Association. « Avec les normes récentes des cartes SD Express, microSD Express et SDUC, la SDA a développé une feuille de route qui bénéficiera à tout le monde pendant des années ».

La SDA justifie d'une expertise inégalée en matière de standardisation des cartes mémoire pour les applications grand public et commerciales. Elle dispose de processus de développement de spécifications techniques et de directives de test robustes, appuyés par des activités de conformité destinées à tester l'interopérabilité et la conformité aux spécifications des nouveaux produits. De plus, ses équipes mondiales de marketing et de communication standardisent et gèrent l'utilisation des logos et symboles de ses marques de commerce, informent les utilisateurs et encouragent l'adoption, l'amélioration et l'utilisation des normes SD.

