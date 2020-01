Gestion Audem vend un petit bloc d'actions subalternes à droit de vote dans le cadre d'un placement privé





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Gestion Audem inc. a conclu une convention visant la vente de 288 183 actions subalternes à droit de vote dans le cadre d'un placement privé. En lien avec la vente des actions subalternes, Gestion Audem convertira 210 643 actions à droit de vote multiple en actions subalternes à droit de vote. L'opération ne modifie pas le contrôle de Cogeco car, après l'opération, Gestion Audem conservera le contrôle de Cogeco et la propriété de 1 599 017 actions à droit de vote multiple, ce qui représente au total plus de 66 2/3 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de Cogeco.

Louis Audet, président de Gestion Audem inc., a déclaré : « Cette transaction représente un pourcentage minime de la participation de Gestion Audem inc. dans Cogeco. Au nom de tous les membres de la famille Audet, je tiens à souligner que nous demeurons résolument engagés à maintenir une participation majoritaire dans Cogeco et à poursuivre la croissance de l'entreprise, fondée par notre père Henri Audet, il y a plus de 60 ans ».

La clôture de l'opération devrait avoir lieu vers le 23 janvier 2020, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

