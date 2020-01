AppsFlyer lève 210 millions de dollars





AppsFlyer, le leader mondial d'attribution mobile, dont la mission est de rendre le secteur du marketing plus mesurable, annonce aujourd'hui qu'elle a levé 210 millions de dollars en financement de série D. Le cycle a été mené par General Atlantic, une importante société d'actions de croissance mondiale établie à New York. Alex Crisses, Directeur Général de General Atlantic, et Anton Levy, Co-Président et PDG de la technologie, se sont joints au conseil d'administration d'AppsFlyer.

Cet investissement survient trois ans après la dernière levée de fonds de financement de série C d'AppsFlyer, ce qui porte le financement total de l'entreprise à 294 millions de dollars. Depuis le dernier tour de table, AppsFlyer a multiplié son équipe par 4 pour atteindre 850 employés répartis dans 18 bureaux à travers le monde. Les fonds levés à ce jour par la société, ont notamment permis à La France de pouvoir ouvrir un bureau à Paris et de développer encore son portefeuille de clients qui compte déjà en Europe Deliveroo, Badoo, Sephora, Booking.com, Waze.AppsFlyer, l'une des entreprises SaaS à la croissance la plus rapide, qui a vu son revenu annuel récurrent (ARR) multiplié par 5, dépassant les 150 millions de dollars en 2019. Ceci a fait suite à une croissance sur cinq ans (du TRA) de 1 million de dollars à 100 millions de dollars. En France, AppsFlyer a pu ouvrir un bureau dédié à Paris et travaille également avec des références de renoms comme

"Nous sommes heureux de nous associer à une entreprise qui possède une équipe expérimentée et une culture axée sur le client ", a déclaré Alex Crisses, Directeur général de General Atlantic.

« L'attribution devient l'une des préoccupations principales des technologies du marketing, et AppsFlyer a su se positionner comme un leader dans ce secteur en pleine croissance. L'engagement d'AppsFlyer à être indépendant, impartial, et à représenter les intérêts du marketeur a permis de gagner la confiance de plusieurs des plus grandes marques mondiales, et nous voyons un potentiel significatif pour saisir des opportunités supplémentaires sur le marché. »

" Chez General Atlantic, nous nous associons à des entreprises transformatrices qui favorisent le succès, l'innovation et la valeur, et nous considérons AppsFlyer comme un disrupteur sur son marché ", a déclaré Anton Levy, Coprésident et Directeur mondial de la technologie chez General Atlantic.

" L'envergure d'AppsFlyer lui permet de fournir des données d'attribution précises et une protection contre la fraude publicitaire, ce qui permet aux annonceurs d'économiser notamment des millions. Par ailleurs, l'entreprise a su démontrer sa forte culture orientée « utilisateur final » à chaque étape du processus. Comme la confidentialité des données devient l'une des principales préoccupations des marques, nous sommes motivés pour nous associer à un leader technologique qui a un état d'esprit de confidentialité par la conception et la sécurité en tout état de cause".

"En tant que leader du marché, nous sommes fiers et humbles de savoir que la plateforme d'AppsFlyer est utilisée quotidiennement par de nombreuses équipes marketing à travers le monde ", a déclaré Oren Kaniel, PDG et Co-fondateur d'AppsFlyer. "Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Ce nouveau tour de table nous permet de doubler notre mission qui est de donner aux marketeurs les outils nécessaires pour développer toujours plus leur succès et prendre des décisions stratégiques, précises et mieux informées. Cela nous permet également de contribuer à l'innovation et à la transparence dans notre industrie".

AppsFlyer travaille avec plus de 12 000 clients, dont les plus grandes marques comme eBay, HBO, Tencent, NBC Universal, Minecraft, US Bank, Macy's, et Nike. L'entreprise est connectée à un écosystème de plus de 5 000 partenaires, dont Facebook, Google, Apple Search Ads, Twitter, Salesforce, Adobe et Oracle. Au cours de l'année dernière, AppsFlyer a été nommé dans le 2019 Inc. Parmi les 5000 entreprises et parmi les 100 premiers dans le Forbes 2019 en matière de Cloud.

"Une attribution robuste est devenue critique pour l'écosystème. Rien qu'en 2019, nos clients ont investi pour 28 milliards de dollars en utilisant AppsFlyer ", poursuit M. Kaniel. " La progression naturelle pour nous est de maintenir une plateforme ouverte pour les partenaires et les développeurs tiers, leur permettant d'ajouter leurs propres solutions personnalisées en plus des nôtres. Cela permettra aux marques d'innover de façon presque inimaginable aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir le soutien de General Atlantic dans notre cheminement vers la démocratisation du marketing".

Les investisseurs existants Qumra Capital, Goldman Sachs' Growth, Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Pitango Venture Capital et Magma Venture Partners ont également participé à ce tour de table.

A propos d'AppsFlyer

AppsFlyer, le leader mondial de l'attribution, permet aux marketeurs de développer leur activité et d'innover grâce à une suite complète de solutions de mesure et d'analyse. Construit autour du respect de la vie privée dès la conception, AppsFlyer adopte une approche centrée sur le client pour aider plus de 12 000 marques et plus de 5 000 partenaires technologiques à prendre de meilleures décisions commerciales chaque jour. Les investisseurs d'AppsFlyer comprennent General Atlantic, Qumra Capital, Goldman Sachs Growth, DTCP (Deutsche Telekom Capital Partners), Eight Roads, Pitango Venture Capital et Magma Venture Partners. Pour en savoir plus, visitez le site www.appsflyer.com

À propos de General Atlantic

General Atlantic est un leader mondial en matière d'actions de croissance et fournit des capitaux et un soutien stratégique aux entreprises en croissance. Fondée en 1980, General Atlantic combine une approche globale de collaboration, une expertise sectorielle, un horizon de placement à long terme et une compréhension approfondie des moteurs de croissance pour s'associer à de grands entrepreneurs et à des équipes de direction afin de bâtir des entreprises exceptionnelles à l'échelle mondiale. General Atlantic compte plus de 150 professionnels du placement basés à New York, Amsterdam, Beijing, Greenwich, Hong Kong, Jakarta, Londres, Mexico, Mumbai, Munich, Palo Alto, São Paulo, Shanghai et Singapour. La société gère un actif de 35 milliards de dollars au 30 juin 2019. Pour de plus amples renseignements sur General Atlantic, veuillez consulter le site Web : www.generalatlantic.com.

