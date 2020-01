SNC-Lavalin a obtenu un contrat nucléaire en Roumanie pour évaluer l'unité 1 de Cernavod? pour une exploitation continue





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX: SNC), a obtenu un contrat de 10,8 millions de dollars (7,3 millions d'euros) de la Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN) pour les analyses et les évaluations techniques du réacteur unité 1 CANDU® de la centrale nucléaire de Cernavod?. Le contrat est axé sur les canaux de combustible et les conduites d'alimentation dans le but de prolonger la durée de vie de la centrale d'environ 4 ans, pour aller jusqu'à 245 000 heures équivalentes pleine puissance (HEPP) comparativement à la conception initiale prévoyant 210 000 HEPP. Une telle prolongation permettra à la centrale de continuer à fonctionner en toute sécurité jusqu'à ce qu'elle soit prête à être remise à neuf en 2026. Ce contrat relève de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à augmenter la croissance et la rentabilité.

La remise à neuf d'une centrale nucléaire est une entreprise vaste et complexe qui nécessite une évaluation approfondie de l'état des systèmes et de l'équipement de la centrale. En octobre 2019, SNN a également attribué à SNC-Lavalin et à son partenaire Ansaldo Nucleare les travaux d'évaluation de l'état qui détermineront la portée des réparations et du remplacement d'autres équipements dans le cadre de mises hors service à des fins de remise à neuf de l'unité 1 de Cernavod?.

« SNC-Lavalin se réjouit à l'idée de poursuivre ses relations de longue date avec SNN pour optimiser le fonctionnement de l'unité 1 de Cernavod? en vue de la remise en état d'un réacteur CANDU d'une durée de vie de plus de 60 ans, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Notre équipe d'exécution de projet dévouée possède une expertise exceptionnelle dans ce domaine, ayant effectué des évaluations similaires pour plusieurs clients CANDU partout dans le monde. »

« SNN est heureuse de pouvoir prolonger la durée de vie de la station en y ajoutant 35 000 heures de plus, et nous avons hâte de le faire en poursuivant notre partenariat à long terme avec SNC-Lavalin, a déclaré Cosmin Ghita, chef de la direction, SNN. Nous tenons à optimiser le fonctionnement et la production jusqu'à la remise en état efficace de l'unité 1 de la centrale de Cernavod?. »

L'unité 1 de Cernavod? produit plus de 700 MW d'électricité, soit environ 10 % de la demande d'électricité de la Roumanie. Elle a été mise en service en décembre 1996, date à laquelle elle a commencé à être commercialement exploitée à pleine puissance. Étant donné que les centrales nucléaires n'émettent pas de gaz à effet de serre, lesquels contribuent aux pluies acides et au réchauffement de la planète, l'unité 1 aura permis d'éviter l'émission de plus de quatre millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) qu'aurait produit une centrale à combustibles fossiles.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

