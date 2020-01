Un nouveau rapport dévoile que l'industrie canadienne du sans-fil injecte 48,2 milliards de dollars dans l'économie canadienne et procure 327?000 emplois bien rémunérés





Une étude met en évidence l'importance des investissements continus par les exploitants d'infrastructure de réseaux sans fil.

OTTAWA, le 21 janv. 2020 /CNW/ - L'industrie canadienne des télécommunications sans fil continue d'être un moteur clé de l'économie canadienne. C'est ce que dévoile un nouveau rapport indépendant commandé par l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS).

Préparé par Nordicity, le rapport indique que l'industrie du sans-fil au Canada est un grand moteur de l'économie canadienne : il crée des emplois, contribue largement au PIB et favorise la productivité par la mise à disposition de technologies sans fil avancées.

Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS, rappelle que : «?L'industrie du sans-fil est un catalyseur pour l'économie du Canada; il génère des emplois et des profits dans tous les secteurs clés de l'économie. Le rapport indique d'ailleurs pourquoi il est important de favoriser une réglementation stable : cela encourage les exploitants d'infrastructure à faire des investissements continus. Ces investissements sont essentiels au développement des services sans fil dans les régions rurales du Canada et à la mise en place de l'infrastructure 5G, qui est la prochaine génération de technologies sans fil. Une couverture plus large et de nouveaux services 5G sans fil vont stimuler encore plus l'économie canadienne, créer encore plus d'emplois bien rémunérés et favoriser encore plus la qualité de vie des Canadiens.?»

Parmi les principaux résultats mis en évidence dans le rapport, mentionnons ce qui suit :

En 2018, l'industrie canadienne du sans-fil a injecté 48,2 milliards de dollars dans l'économie canadienne, ce qui représentait 2,5 % du PIB total du Canada . Depuis 2013, la contribution de cette industrie au PIB canadien affiche un taux de croissance annuel composé de 7,1 % (34,3 milliards en 2013).

La contribution de l'industrie du sans-fil au PIB comprend 12,6 milliards de dollars en gain de productivité dans les autres secteurs en raison de l'accès aux services sans fil, ainsi que 4,7 milliards de dollars générés par des gains de marché pour l'industrie du sans-fil.

En 2018, les exploitants d'infrastructure de réseaux sans fil ont fait des investissements en capital de l'ordre de 3,1 milliards de dollars afin d'étendre et d'améliorer leurs infrastructures sans fil au Canada .

«?L'industrie du sans-fil au Canada joue un rôle clé dans la prospérité économique du Canada et est un vecteur clé de la transformation de l'économie numérique au Canada, affirme Stuart Jack de Nordicity. Dans le contexte de la transition vers les technologies sans fil 5G, cette industrie continuera de prendre de l'importance, ce qui donnera lieu à un taux d'adoption accru des services sans fil et à de nouveaux modèles d'entreprises fondés sur les capacités du 5G. Bien que le virage technologique se soit déjà amorcé, les exploitants d'infrastructures sans fil doivent encore faire de grands investissements pour le développement de services 5G destinés aux entreprises.?»

Pour consulter le rapport, visitez le site de l'ACTS : www.cwta.ca.

À propos du rapport

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) a commandé le rapport The Benefits (GDP and employment) of the Wireless Telecommunications Industry to the Canadian Economy. Il s'agit d'un rapport annuel visant à déterminer les retombées (en matière de PIB et d'emplois) de l'industrie des télécommunications sans fil pour l'économie canadienne. Le présent rapport porte sur l'année 2018. Il s'agit de la 11e édition, la première ayant été publiée en 2008. Préparé par Nordicity Group Ltd, le rapport présente les résultats de son évaluation indépendante sur la contribution de l'industrie des télécommunications sans fil à l'économie canadienne dans son ensemble. La contribution de l'industrie à l'économie a été évaluée sur les plans de la part du PIB, de la création d'emplois (directs, indirects et induits) et des gains de productivité.

À propos de l'ACTS

L'ACTS fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada - ses préoccupations, son évolution et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie. Elle représente l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation et en fait activement la promotion dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et le programme national de numéros abrégés communs.

À propos de Nordicity

Nordicity est une firme de consultants de calibre international qui procure à sa clientèle des secteurs publics et privés des solutions en matière d'analyse économique, de stratégies et de développement d'affaires, et de politiques et réglementations dans les quatre secteurs prioritaires suivants : technologie de l'information et des communications (TIC) et innovation; et télécommunications et spectrum; médiums numériques et créatifs; et arts, culture et patrimoine.

