Les Produits Kruger annonce le départ à la retraite de sa directrice générale du marketing





Nancy Marcus prendra sa retraite à titre de directrice générale du marketing (DGM), à compter du 1er mars 2020; Susan Irving, auparavant chez PepsiCo, deviendra la nouvelle DGM des Produits Kruger

MISSISSAUGA, ON, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Nancy Marcus s'est jointe aux Produits Kruger en 2001 en tant que vice-présidente du Marketing et est vite devenue un membre clé de l'équipe de direction où elle s'est concentrée sur le développement du portefeuille de la marque et des capacités marketing. Elle a été nommée DGM pour l'Amérique du Nord en mai 2018.

« Nancy est l'auteure de nombreuses réussites et a reçu de nombreux remerciements tout au long de sa carrière, et on se souviendra mieux d'elle pour son leadership et la transition stratégique de la marque qui ont entraîné le lancement et la croissance significative de Cashmere et de SpongeTowels, deux des marques de produits de papier préférées du Canada, explique Dino Bianco, chef de la direction de PK S.E.C. Au nom de l'entreprise et de tous ses employés, j'aimerais sincèrement remercier Nancy pour ses contributions exceptionnelles à notre réussite, mais aussi reconnaître sa carrière comme l'une des meilleures carrières dans le marketing au Canada. Le leadership de Nancy nous manquera beaucoup et je lui souhaite beaucoup de bonheur pour sa retraite », a ajouté Bianco.

Susan Irving est une responsable chevronnée du marketing. Primée et accomplie, elle a plus de vingt ans d'expérience à la tête de nombreuses marques florissantes bien connues : Warner Lambert, Coca-Cola et PepsiCo. Elle se passionne pour les marques et le développement d'équipes hautement performantes. Dirigeante stratégique, elle est riche d'une expérience qui touche toutes les facettes de la gestion des affaires et du marketing consommateur, notamment la stratégie de la marque; la publicité et les communications; la gestion des profits et pertes; la planification médiatique; le numérique; les médias sociaux; l'innovation; la compréhension des consommateurs; mais aussi le marketing sportif et événementiel. Plus récemment chez PepsiCo Foods Canada, Susan a occupé le poste de directrice principale du marketing du portefeuille Quaker Nutrition. Au cours de ses 15 ans chez PepsiCo, elle a occupé de nombreux rôles progressifs, y compris un rôle de leadership d'une équipe responsable des collations à l'échelle mondiale. Elle a également travaillé pour de nombreuses marques clés, comme Doritos, Cheetos, Lays et Sun Chips.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Susan aux Produits Kruger en tant que directrice générale du marketing. Elle a une vaste expérience dans le domaine des BCE et a l'expertise stratégique nécessaire pour être à la tête des marques des Produits Kruger, pour développer encore plus la croissance et le lien avec nos consommateurs, a ajouté M. Bianco. Dans son nouveau rôle, Susan dirigera l'équipe marketing et sera responsable de la vision, de la direction stratégique et de la performance de toutes les marques des Produits Kruger et des activités marketing au Canada et aux États-Unis. Elle sera également une membre clé de l'équipe de direction. »

« Je suis enchantée de me joindre aux Produits Kruger pour diriger le marketing consommateur en Amérique du Nord à un moment aussi intéressant pour la croissance et les plans d'élargissement de l'entreprise, explique Susan. Les Produits Kruger commande un respect énorme de l'industrie. J'ai hâte de faire avancer le programme marketing avec des marques de consommateurs aussi dominantes et une équipe solide. »

Susan s'est jointe aux Produits Kruger début janvier 2020 et travaillera avec Nancy au cours des mois qui suivent pour assurer une transition harmonieuse.

Au sujet des Produits Kruger

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD. Aux États-Unis, elle fabrique les marques de produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. PK S.E.C. emploie quelque 2?500 personnes et exploite huit usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Les Produits Kruger qui occupe la 10e place du classement des 50 meilleurs entreprises citoyennes de Corporate Knights est l'une des entreprises les mieux gérées au Canada et figure sur la liste des meilleurs employeurs du Canada du magazine Forbes. Pour en savoir plus, visitez www.krugerproducts.ca.

SOURCE Produits Kruger s.e.c.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 07:30 et diffusé par :