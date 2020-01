La Banque Nationale accède à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour une deuxième année consécutive





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale a annoncé aujourd'hui qu'elle figure dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg 2020. L'indice reconnaît des entreprises à travers le monde qui s'engagent à promouvoir l'égalité des sexes et à faire preuve de transparence dans la divulgation d'information. Il comprend cette année 325 sociétés dans 42 pays et régions.

« À la Banque Nationale, l'égalité des sexes est une valeur fondamentale, a déclaré Brigitte Hébert, première vice-présidente à la direction, Expérience employé à la Banque Nationale. Notre engagement se traduit, au quotidien, par des initiatives concrètes. Pensons au réseau interne Femmes en tête, qui se consacre au développement du leadership féminin, ou encore aux nombreux partenariats tissés avec des organismes du milieu. C'est une grande fierté d'être reconnus par Bloomberg pour une deuxième année consécutive. »

« Les 325 entreprises figurant dans l'indice d'égalité des sexes 2020 ont démontré leur engagement à faire preuve de transparence et de leadership dans la divulgation de données relatives au genre, a déclaré Peter T. Grauer, président de Bloomberg et président-fondateur du Club 30% des États-Unis. La divulgation de données et des pratiques d'entreprise est une première étape importante pour soutenir l'égalité des sexes au niveau mondial. »

Initiatives pour l'avancement des femmes à la Banque Nationale

Secteur de la gestion de patrimoine : la Financière Banque Nationale (FBN) déploie depuis plusieurs années des stratégies visant à engager et à nourrir le dialogue avec les femmes de talent. Le programme de mentorat de la Financière Banque Nationale (FBN) permet à des étudiantes universitaires de découvrir la profession de conseiller en placement par l'entremise de stages dans l'organisation. Ce programme a connu un essor important en 2019 avec un nombre de candidatures quatre fois plus élevé que les années précédentes. La FBN organise aussi annuellement le Colloque des femmes conseillères en placement.

la Financière Banque Nationale (FBN) déploie depuis plusieurs années des stratégies visant à engager et à nourrir le dialogue avec les femmes de talent. Le programme de mentorat de la Financière Banque Nationale (FBN) permet à des étudiantes universitaires de découvrir la profession de conseiller en placement par l'entremise de stages dans l'organisation. Ce programme a connu un essor important en 2019 avec un nombre de candidatures quatre fois plus élevé que les années précédentes. La FBN organise aussi annuellement le Colloque des femmes conseillères en placement. Secteur des marchés financiers : le secteur remet chaque année des bourses à des étudiantes voulant faire carrière en finance. Initiative unique dans le secteur bancaire canadien, elle permet aux étudiantes d'être accompagnées par un mentor et d'approfondir leur connaissance du secteur des marchés financiers.

le secteur remet chaque année des bourses à des étudiantes voulant faire carrière en finance. Initiative unique dans le secteur bancaire canadien, elle permet aux étudiantes d'être accompagnées par un mentor et d'approfondir leur connaissance du secteur des marchés financiers. Un réseau d'employés dynamique : le Réseau Femmes en tête a pour objectif de créer des liens entre les femmes de différents secteurs, de créer des occasions de réseautage et de contribuer au développement du leadership féminin à la Banque.

le Réseau Femmes en tête a pour objectif de créer des liens entre les femmes de différents secteurs, de créer des occasions de réseautage et de contribuer au développement du leadership féminin à la Banque. Un engagement communautaire inclusif : la Banque est notamment partenaire de l'Association des femmes en finance du Québec, Women in Capital Markets, l'organisme sans but lucratif Catalyst qui oeuvre à créer des milieux de travail qui favorisent l'avancement des femmes et L'effet A qui vise à propulser l'engagement professionnel des femmes.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 281 milliards de dollars au 31 octobre 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 07:30 et diffusé par :