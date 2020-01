BMO Groupe financier accède à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la cinquième année d'affilée





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il figure à l'indice d'égalité des sexes (Gender-Equality Index) de Bloomberg pour la cinquième année consécutive. L'indice mondial reconnaît les entreprises vouées à l'égalité des sexes et à l'inclusion dans le milieu de travail et la collectivité, et affiche publiquement l'engagement de chacune en faveur de l'égalité et de la promotion des femmes. Cette année, l'indice s'est élargi pour inclure près de 6 000 entreprises dans 84 pays.

« Notre leadership mondial dans le domaine de l'inclusion des sexes reflète la volonté de BMO de bâtir une société inclusive sans aucun obstacle à l'inclusion, a déclaré Mona Malone, chef, Ressources humaines, et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, anime nos initiatives dans ce domaine, et nous remercions Bloomberg pour la reconnaissance de ces efforts pour la cinquième année consécutive. »

« Nous répondons également à l'appel à l'action auprès des femmes entrepreneures. Ce prix célèbre notre engagement envers les femmes chefs d'entreprise, envers l'égalité des sexes au sein de notre main-d'oeuvre et pour des possibilités économiques inclusives dans nos collectivités, ce qui contribue à renforcer l'économie à l'échelle locale et mondiale », ajoute Joanna Rotenberg, chef, BMO Gestion de patrimoine, BMO Groupe financier.

BMO Groupe financier est déterminé à favoriser la diversité et l'inclusion par le biais de diverses initiatives, notamment :

Favoriser le leadership des femmes

BMO s'engage à assurer l'égalité des sexes dans son milieu de travail. C'est pourquoi depuis les cinq dernières années, les femmes représentent toujours 40 pour cent de ses cadres supérieurs, puis un tiers des membres de son conseil.

L'Alliance pour les femmes de BMO, plus important groupe-ressource d'employés de BMO, qui compte plus de 3 000 membres, est vouée à la défense de l'inclusion, des relations d'influence, du développement, de l'avancement et du soutien des femmes pour l'amélioration des affaires, des communautés et de la culture de BMO.

En 2019, BMO a annoncé que d'ici 2025, elle doublerait le soutien de premier plan de la Banque aux femmes entrepreneures, notamment en élargissant l'équipe spécialisée de directeurs, Gestion relationnelle.

Offrir du soutien et des ressources

BMO est un chef de file de l'engagement à soutenir et à habiliter les femmes entrepreneures et investisseuses:

En 2019, BMO, en partenariat avec le gouvernement du Canada , s'est engagé à concevoir et à offrir un programme de formation pour les organisations de femmes de partout au Canada afin d'améliorer leur planification stratégique et financière. Des webdiffusions gratuites ont été mises à la disposition de toutes les organisations féminines à l'échelle nationale, y compris celles qui ont présenté une demande dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres.

BMO soutient l'accès des femmes entrepreneures au crédit pour faire croître leur entreprise. En 2018, BMO a annoncé que 3 milliards de dollars de capitaux seraient disponibles sur trois ans pour les entreprises canadiennes appartenant à des femmes, ce qui créera également de nouveaux emplois et renforcera les collectivités.



BMO pour Elles met en relation des femmes investisseuses et des propriétaires d'entreprise pour leur fournir du soutien, des conseils et des outils. BMO pour Elles est la première équipe du genre à se consacrer à développer une compréhension du patrimoine et des besoins d'entreprise des femmes, et à les soutenir avec des outils numériques, des parrainages de recherche d'organisations et autres.

Autonomiser les femmes dans la communauté

BMO s'est engagé à combler l'écart en matière d'équité en donnant aux femmes du monde entier la possibilité d'être des chefs de file, des catalyseurs et des bâtisseuses - et de faire croître le bien pour elles-mêmes et leurs communautés :

En 2019, BMO a été la première banque canadienne à signer les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU, une initiative lancée en 2010 par ONU Femmes et le Pacte mondial de l'ONU, qui offre une plateforme pour mobiliser l'action des entreprises pour la mise en oeuvre des objectifs de développement durable.



Au cours des deux dernières années, BMO a été le principal commanditaire de l'initiative « Les filles ont leur place » de Plan International Canada dans le cadre de la Journée internationale de la fille. Au cours de ce programme, 12 jeunes femmes ont suivi des cadres supérieurs de BMO au Canada , aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui a présenté différentes possibilités de carrière au sein de l'organisation pour les futures dirigeantes.

BMO rend hommage aux femmes - BMO célèbre les femmes de talent qui ont redonné à leur collectivité ou qui ont réussi en affaires. Depuis 2012, BMO rend hommage aux femmes a honoré plus de 170 femmes dans les collectivités du Canada et des États-Unis.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

