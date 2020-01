La Banque Scotia incluse dans l'indice 2020 d'égalité des sexes de Bloomberg





TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia, un chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure à l'indice d'égalité des sexes 2020 de Bloomberg (Gender-Equality Index ou GEI), qui reconnaît les entreprises déterminées à assurer l'égalité des sexes dans leur effectif et faisant preuve de transparence dans la divulgation de l'information à ce sujet. Il s'agit de la troisième année de suite où la Banque figure à cet indice.

Dans le GEI 2020 figurent 325 entreprises de 42 pays et régions oeuvrant dans 50 secteurs d'activité comme le financement automobile, le secteur bancaire, les services aux consommateurs, le génie et la construction, ainsi que la vente au détail.

« Nous croyons qu'un effectif inclusif crée des possibilités pour l'avenir de tous, explique Barb Mason, chef de groupe et chef des ressources humaines à la Banque Scotia. Nous appuyons depuis longtemps l'avancement des femmes et savons à quel point il est important pour nos clients et nos employés de constater que nous sommes le reflet de la diversité des collectivités où nous sommes présents partout dans le monde. C'est fondamental si nous voulons bâtir des équipes gagnantes et une Banque encore meilleure. »

« Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre travail visant à favoriser l'égalité des genres et l'avancement des femmes dans notre effectif, travail que nous poursuivons jour après jour. »

À l'aide d'un cadre de référence standard, le GEI suit la performance financière de sociétés publiques déterminées à appuyer l'égalité des genres en examinant leurs politiques, la représentation et la transparence de l'information. Le GEI évalue l'égalité des sexes dans cinq piliers : leadership et pipeline de talents féminins, égalité et équité salariales, culture d'inclusion, politiques sur le harcèlement sexuel et reconnaissance publique d'entreprise favorable aux femmes.

Engagements de la Banque Scotia pour prioriser l'égalité et l'inclusion des femmes :

Développement d'un effectif inclusif où les femmes occupent 39 pour cent des postes de vice-président ou d'un échelon plus élevé au Canada , et 35 pour cent de ces postes ailleurs dans le monde;

, et 35 pour cent de ces postes ailleurs dans le monde; Adhésion aux principes des Nations Unies pour l'autonomisation des femmes qui aident les entreprises à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le milieu de travail;

Détermination à assurer l'accès équitable à nos solutions financières et à avoir des pratiques en matière de crédit qui sont exemptes de préjugés;

Lancement de l'Initiative Femmes de la Banque Scotia MD , un programme complet qui soutient les femmes à la tête d'une entreprise au Canada en leur donnant accès à du capital, de la formation et du mentorat - engagement à allouer du financement de l'ordre de 3 milliards de dollars durant les trois premières du programme;

, un programme complet qui soutient les femmes à la tête d'une entreprise au en leur donnant accès à du capital, de la formation et du mentorat - engagement à allouer du financement de l'ordre de 3 milliards de dollars durant les trois premières du programme; Augmentation de la représentation des femmes au conseil d'administration de la Banque Scotia de 10 pour cent depuis l'établissement de la politique sur la diversité du conseil d'administration en 2013 - 38 pour cent des administrateurs sont des femmes aujourd'hui;

Première banque canadienne à rendre publique l'analyse de l'écart salarial entre les sexes pour ses employés au Canada ;

; Ajout d'une formation obligatoire de sensibilisation à l'inclusion pour tous les employés dans le monde.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 07:30 et diffusé par :