Le Palais des congrès de Montréal devient partenaire privilégié d'une étude internationale sur l'impact social des événements d'affaires





Le projet mené par #MEET4IMPACT vise à colliger les meilleures pratiques en la matière

MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal collaborera avec l'OBNL montréalais #MEET4IMPACT dans la réalisation d'une importante étude mondiale qui s'échelonnera tout au long de 2020. Cette dernière permettra de dresser l'inventaire des initiatives les plus porteuses en matière de legs et de mesures d'impact social par les événements d'affaires.

En travaillant avec #MEET4IMPACT, dont le souhait est de changer l'industrie des événements professionnels et d'en accompagner les organisateurs vers des pratiques plus alignées avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, le Palais participe à une révolution visant à amplifier la valeur sociale des congrès et des conférences qu'il accueille.

Précurseur, ce projet contribuera à positionner le Palais comme expert dans le domaine de l'évaluation des impacts sur la communauté et de se questionner sur la manière d'améliorer la proposition de valeur des événements. Au coeur de la démarche, le partage des connaissances issues de la recherche, au reste de l'industrie, maximisera les retombées sociétales positives engendrées par les événements internationaux partout sur le globe.

La mesure de l'impact social des événements apparaît comme une tendance émergente dans l'industrie du tourisme d'affaires, et ce, à travers le monde. Auprès des associations internationales, elle permet de répondre aux enjeux de rétention des membres, d'attractivité des événements et de reddition de compte auprès des partenaires financiers. Pour les destinations et les centres de congrès, la mesure de l'impact social contribue à mieux comprendre et cerner la valeur réelle des événements qu'ils accueillent, au-delà des retombées économiques.

Un projet de recherche international initié à Montréal

Le projet de recherche dirigé par #MEET4IMPACT vise à créer un savoir collectif sur l'impact positif des événements d'affaires et sur les meilleures stratégies pour l'accroître. La recension des initiatives prendra en compte des associations, des bureaux de tourisme et des centres de congrès de partout sur la planète. En tant que partenaire privilégié, le Palais des congrès de Montréal partagera sa vision et son expertise de l'industrie pour ériger les lignes directrices de l'étude.

Les partenaires de recherche du projet, incluent l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM) et le Mitacs, un organisme national à but non lucratif qui conçoit et met en oeuvre des programmes de recherche et de formation au Canada depuis 20 ans.

Pour plus d'information sur le projet de recherche, consultez le site internet.

Citations

«?L'industrie du tourisme d'affaires est en pleine transformation et nous cherchons à améliorer la proposition de valeur des événements qui désirent avoir un impact pérenne sur leur communauté d'accueil. Cette collaboration entre le Palais et #MEET4IMPACT nous permettra de mesurer et d'optimiser l'impact positif sur l'écosystème de la ville hôte. Avec ce projet de recherche, le Palais des congrès de Montréal prend les rênes du changement de paradigme et inspirera les autres acteurs du milieu par les meilleures pratiques. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« Ce projet de recherche génèrera de nouvelles connaissances indispensables à l'industrie des évènements d'affaires. En facilitant l'accès aux résultats de recherche, nous souhaitons favoriser le développement de nouveaux modèles de collaborations entre les associations et les destinations ainsi que l'adoption de pratiques basées sur des données probantes qui créeront une plus grande valeur pour leurs participants, leurs membres et les communautés hôtesses. »

- Geneviève Leclerc, cofondatrice et présidente-directrice générale de #MEET4IMPACT.

À propos de #MEET4IMPACT

#MEET4IMPACT est l'incroyable réunion de personnes animées par le désir commun de changer le monde des événements d'affaires en partageant la quantité extraordinaire de connaissances que l'on trouve lors de ces événements.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est au coeur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques. En 2018-2019, il a généré 215 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 353 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Réunis sous la bannière Palais Boréal, ses engagements en développement durable se multiplient. Au sein de son immeuble carboneutre certifié BOMA BEST, le Palais invite dorénavant les organisateurs d'événements et leurs participants à compenser leurs émissions de GES localement à l'aide d'un programme novateur. En symbiose avec son milieu, il invite les visiteurs à s'approprier les espaces en déployant des initiatives artistiques comme Les Saisons du Palais, qui mettent en scène les créateurs du Québec. Le Palais se transforme et se positionne comme centre de congrès 4.0 et chef de file de son industrie. Visitez congresmtl.com .

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 07:06 et diffusé par :