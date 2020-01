Le rapport Connaissances mondiales de Gestion de placements Manuvie décrit les risques et les occasions qui pourraient se manifester au cours des 12 prochains mois, et au-delà de cette période





BOSTON, HONG KONG et TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a publié aujourd'hui son rapport semestriel Connaissances mondiales, qui trace les perspectives observées par l'ensemble de l'entreprise et souligne les points de vue notables de ses équipes de placement des marchés publics et privés. Dans ce nouveau rapport, Gestion de placements Manuvie attire l'attention sur l'Asie, une région qu'elle estime encore attrayante, particulièrement par rapport aux autres marchés émergents, en raison du ralentissement économique qui devrait se poursuivre et toucher un creux plus tard cette année, et qui sera probablement suivi d'une reprise graduelle.

Le rapport examine aussi en détail la situation des titres de créance à taux négatif sur le marché des titres à revenu fixe investissables. On y affirme que les gestionnaires d'actifs devront envisager certaines stratégies, notamment : tirer profit d'une présence à l'échelle mondiale, adopter une approche souple et faire preuve de discernement dans un large éventail de stratégies moins traditionnelles et fondamentalement actives pour soutenir la production de rendements positifs.

L'Asie reste attrayante dans le contexte d'un ralentissement économique et d'une éventuelle reprise progressive

Selon Sue Trinh, directrice générale, Stratégie macroéconomique mondiale, Gestion de placements Manuvie, le taux de croissance prévu de 5,1 %1 en Asie pour 2020 continue de susciter l'envie dans les pays développés. Par ailleurs, les titres asiatiques sont de qualité plus élevée que les titres des marchés émergents dans l'ensemble, ce qui les rend plus attrayants pour les investisseurs. Toutefois, la région n'est pas à l'abri du ralentissement économique mondial.

« L'Asie reste une région intéressante, mais son ralentissement économique n'a pas encore pris fin, a déclaré Mme Trinh. La lenteur persistante de la croissance économique et la faiblesse de l'inflation rendent les marchés vulnérables à une volte-face des investisseurs. D'après nous, l'économie n'atteindra pas son creux de sitôt et la reprise sera graduelle. L'Asie étant le moteur de la croissance mondiale, la forme de la reprise sur ce continent revêt une très grande importance pour les investisseurs. Cependant, la reprise est freinée par de nombreux obstacles et par la capacité des gouvernements à poursuivre leurs politiques monétaires. »

Il en faut plus pour générer des rendements positifs à l'ère des titres de créance à taux négatif

Les titres de créance à taux négatif représentent un changement radical sur le marché des titres à revenu fixe investissables, qui a des répercussions négatives sur les investisseurs, les banques et les responsables des politiques. « Nous sommes officiellement entrés dans une réalité alternative pour les revenus fixes », a déclaré John F. Addeo, CFA, chef mondial des placements, Titres à revenu fixe, Gestion de placements Manuvie. « L'incapacité de la politique monétaire traditionnelle à stimuler la croissance économique, y compris au moyen de taux d'intérêt quasi nuls, est, selon nous, la raison principale derrière les taux de rendement négatifs. »

Au-delà des taux directeurs, les politiques d'assouplissement quantitatif actuellement mises en oeuvre par les banques centrales font monter les prix des obligations à long terme et font baisser les taux. La demande de revenu des investisseurs fait aussi grimper le prix des obligations.

« En novembre, 22 % des titres de l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ont affiché un taux négatif. Ce sont les titres souverains qui ont mené le bal : 31 % ont inscrit un taux de rendement négatif2. Les investisseurs devraient s'attendre à ce que les taux faibles ou négatifs persistent pendant un certain temps », a poursuivi M. Addeo.

« En effet, la faiblesse des taux d'intérêt pourrait se poursuivre, car l'inflation reste obstinément inférieure aux cibles établies dans de nombreux pays développés, le lourd endettement, la mondialisation, le vieillissement de la population et la déflation des prix liée à la technologie exerçant des pressions à la baisse. Les gestionnaires de titres à revenu fixe auront besoin de plus d'outils pour générer des revenus. »

Pour trouver des occasions en cette ère de taux négatifs, il faudra absolument disposer de capacités de recherche à l'échelle mondiale. Grâce à un réseau mondial composé d'équipes locales qui pourront prendre connaissance des faits nouveaux sur le terrain en temps réel, il sera possible de prendre de meilleures décisions et de gérer les risques plus efficacement. Enfin, un point de vue neutre quant à la structure du capital, une ouverture aux titres à rendement élevé soutenue par de solides capacités de recherche fondamentale, et une disposition à tirer profit des titres de créance et des titres privilégiés des marchés émergents sont tous des moyens permettant de trouver des sources de revenus.

D'excellentes occasions liées aux facteurs ESG pour les gestionnaires actifs de titres à revenu fixe asiatiques

Les tendances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) modifient les modèles d'affaires, et les organismes de réglementation poussent les investisseurs à réfléchir à des questions comme l'incidence du risque climatique sur leurs portefeuilles. Les porteurs d'obligations sont donc de plus en plus vigilants quand vient le temps de mesurer précisément et de gérer ces questions.

« L'investissement durable suscite un intérêt croissant sur le marché asiatique », a affirmé Keisuke Tsumoto, chef, Titres à revenu fixe, Japon, Gestion de placements Manuvie. « Au Japon, la valeur des actifs détenus dans le cadre de stratégies de placement durable a quadruplé de 2016 à 2018, propulsant le pays à la troisième place du palmarès mondial des marchés de l'investissement durable. »3

Si l'information que communiquent les entreprises sur les facteurs ESG s'est améliorée en Asie, les données restent incomplètes et inégales. Ainsi, les circonstances sont favorables aux stratégies de gestion active de placements durables en titres à revenu fixe asiatiques.

« Dans le contexte des paradigmes parfois contradictoires et en pleine évolution de l'émission d'actifs asiatiques durables et des placements dans de tels actifs, les parties intéressées doivent procéder à un contrôle préalable prudent et concerté pour éviter les résultats confus », a ajouté Murray Collis, chef, Titres à revenu fixe, Singapour, Gestion de placements Manuvie. « Nous estimons que la recherche active et le dialogue sont indispensables pour définir les véritables risques et occasions liés aux facteurs ESG, élaborer des stratégies convaincantes pour atténuer ou exploiter ces facteurs, et intégrer stratégiquement ces éléments dans les portefeuilles d'investisseurs. »

Autres points importants à retenir du bulletin Connaissances mondiales

« À la recherche de sources d'alpha : les occasions d'investissement en capital au cours des dix prochaines années » - L'investissement en capital est devenu une source de financement plus importante pour les entreprises commerciales mondiales, car le rendement de ce type d'investissement est moins lié au bêta que l'investissement dans les marchés publics. Ce rapport examine cinq façons dont l'investissement en capital peut continuer de jouer un rôle positif dans les années à venir.

- L'investissement en capital est devenu une source de financement plus importante pour les entreprises commerciales mondiales, car le rendement de ce type d'investissement est moins lié au bêta que l'investissement dans les marchés publics. Ce rapport examine cinq façons dont l'investissement en capital peut continuer de jouer un rôle positif dans les années à venir. « Trouver de la valeur dans une économie en fin de cycle » - Les marchés étant maintenant en fin de cycle, la volatilité des cours boursiers devient plus problématique pour les investisseurs. Mais en se concentrant uniquement sur les fluctuations à court terme, les investisseurs risquent de rater des occasions de création de valeur à long terme. Ce rapport aide les investisseurs à mieux comprendre comment une entreprise génère de la valeur.

- Les marchés étant maintenant en fin de cycle, la volatilité des cours boursiers devient plus problématique pour les investisseurs. Mais en se concentrant uniquement sur les fluctuations à court terme, les investisseurs risquent de rater des occasions de création de valeur à long terme. Ce rapport aide les investisseurs à mieux comprendre comment une entreprise génère de la valeur. « Programme OSCP - Guide pratique » - Le modèle fiduciaire du programme Offre de service de Chef des placements (OSCP) gagne en popularité parmi les promoteurs de régimes de retraite et les autres investisseurs institutionnels. En effet, l'actif géré par les programmes OSCP est passé à plus de 1 500 milliards de dollars en 2017, soit une hausse de plus de 14 % par rapport à l'année précédente4. Ce rapport décrit les six points que les promoteurs de régimes de retraite devraient prendre en considération dans leurs décisions d'impartition.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 150 ans d'expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers ainsi que dans le domaine des régimes de retraite, à l'échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l'accès à des gestionnaires d'actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. Notre approche personnalisée de la retraite, fondée sur les données, vise à procurer un bien-être financier par l'intermédiaire de nos régimes de retraite de toutes tailles, afin de permettre aux participants de prendre leur retraite dans la dignité.

La Société, dont le siège social est à Toronto, exerce ses activités sous la marque Gestion de placements Manuvie dans le monde entier, à l'exception des États-Unis, où elle exerce ses activités destinées aux particuliers sous la marque John Hancock Investment Management et ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque John Hancock, et de l'Asie et du Canada, où elle exerce ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque Manuvie. L'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 854 milliards de dollars canadiens (652 milliards de dollars américains)*. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse manulifeinvestmentmgt.com.

* Données financières de SFM. Au 30 septembre 2019, l'actif géré et administré par Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde se chiffrait à 854 milliards de dollars canadiens, dont un actif géré de 195 milliards de dollars canadiens pour le compte d'autres segments et un actif administré de 140 milliards de dollars canadiens

