BCE annonce les résultats des conversions d'actions privilégiées de séries AE et AF





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE), (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que 506 975 de ses 6 707 867 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de Série AF à taux fixe (« actions privilégiées de série AF ») ont été remises à des fins de conversion le 1er février 2020, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série AE à taux variable (« actions privilégiées de série AE »). De plus, 3 283 795 de ses 9 292 133 actions privilégiées de série AE ont été remises à des fins de conversion le 1er février 2020, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de série AF. En conséquence, le 1er février 2020, BCE aura 9 484 687 actions privilégiées de série AF et 6 515 313 actions privilégiées de série AE émises et en circulation. Les actions privilégiées de série AF et les actions privilégiées de série AE continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles BCE.PR.F et BCE.PR.E, respectivement.

Les actions privilégiées de série AF donneront droit, chaque trimestre, pour la période de cinq ans débutant le 1er février 2020, à un dividende fixe en espèces calculé selon un taux de dividende annuel fixe de 3,865 %, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE.

Les actions privilégiées de série AE continueront de donner droit, pour la période de cinq ans débutant le 1er février 2020, à un dividende mensuel en espèces ajustable et variable, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE. Le dividende mensuel ajustable et variable pour tout mois donné continuera d'être calculé en fonction du taux préférentiel pour ce mois et selon le pourcentage prescrit pour ce mois, représentant la somme du facteur d'ajustement (basé sur le cours des actions privilégiées de série AE le mois précédent) et du pourcentage prescrit pour le mois précédent.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada, BCE offre des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires et exploite Bell Média, première entreprise de création de contenu et d'actifs média au pays. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, qui aura lieu le 29 janvier cette année, et elle assure un important financement aux soins communautaires, à la recherche et aux initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/cause.

