Les jeunes travailleurs canadiens ont tendance à accorder une importance particulière aux services de soins de santé virtuels et à y recourir pour des services en santé mentale

Les outils numériques en assurance collective peuvent aider les employeurs à améliorer le moral et la santé des employés

Points saillants :

Pas moins de 72 % des travailleurs canadiens auraient une perception plus positive de leur employeur s'il offrait des services de soins de santé virtuels ou de télémédecine dans son programme d'assurance collective, pourcentage encore plus élevé chez les milléniaux (78 %).

Les services de soins virtuels en santé mentale intéressent davantage les jeunes Canadiens (de 18 à 34 ans) ; du nombre, plus de la moitié y aurait probablement recours pour consulter des professionnels de la santé mentale (53 %) et pour obtenir des conseils en santé mentale par vidéo ou par téléphone (51 %).

Il est important que les employeurs tiennent compte de cet intérêt chez les jeunes travailleurs canadiens, car ce sont ces derniers qui accordent généralement une moins bonne note que les générations précédentes à leur employeur, à leur satisfaction au travail et à leur santé mentale.

TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Les trois quarts (72 %) des travailleurs canadiens disent qu'ils auraient une perception plus positive de leur employeur si celui-ci leur offrait des services de soins de santé virtuels ou de télémédecine, services qui leur permettraient de rester au travail ou à la maison, selon un récent sondage de RBC Assurances. Cette perception se constate surtout chez les jeunes travailleurs de 18 à 34 ans : en effet, 78 % d'entre eux auraient une meilleure opinion de leur employeur s'il leur offrait des soins de santé virtuels comparativement à 60 % chez les travailleurs de 55 ans et plus. Ces résultats sont d'importance, car de tous les travailleurs canadiens ce sont généralement les plus jeunes qui donnent une note plus faible à leur satisfaction au travail, à leur employeur et à leur santé mentale.

« Bien des Canadiens sur le marché du travail manquent de temps pour se rendre chez un professionnel de la santé, sans compter le délai pour voir des spécialistes comme les psychologues et les psychiatres, la disponibilité d'un professionnel de la santé et la capacité de s'absenter du travail, mentionne Julie Gaudry, directrice générale principale, Assurance collective, RBC Assurances. Les jeunes travailleurs canadiens risquent davantage de se heurter à ces obstacles. En mettant en place des programmes novateurs comme les soins de santé virtuels ou la télémédecine, les employeurs peuvent atténuer ces difficultés et ainsi contribuer à améliorer la santé et le moral des employés. »

Les résultats du sondage révèlent également que les jeunes travailleurs canadiens ont davantage tendance à apprécier les soins de santé virtuels pour les services en santé mentale, notamment pour consulter les praticiens en santé mentale ou pour obtenir des conseils par vidéo ou par téléphone, que les Canadiens plus âgés. Voilà qui revêt une importance certaine, car les jeunes Canadiens sont plus nombreux que les plus âgés à déclarer un niveau plus faible de bien-être et de santé mentale. Dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans, 57 % des répondants déclarent que leur santé mentale est bonne ou excellente comparativement à 79 % chez les répondants de plus de 55 ans.

Tableau - Utilisation des services de soins de santé virtuels pour la santé mentale parmi les travailleurs canadiens

Âge de 18

à 34

ans de 35

à 54

ans 55 ans

et plus Auraient recours aux soins de santé virtuels pour consulter

des professionnels de la santé mentale 53 % 52 % 39 % Auraient une perception plus positive de leur employeur s'il

offrait des soins de santé virtuels ou de télémédecine 78 % 74 % 60 %

« Notre programme Onward by Best Doctors nous a déjà permis de constater l'efficacité des soins virtuels. Il a contribué à améliorer l'accès aux experts en santé mentale et à accélérer le rétablissement des membres de régime qui avaient présenté des demandes de règlement pour invalidité liée à la santé mentale, a mentionné Mme Gaudry. Et en utilisant les soins de santé mentale virtuels pour aider les membres de régime et leur famille à prendre en main leur problème de santé mentale sans délai indu, nous pouvons éviter que l'état de santé d'une personne se détériore éventuellement au point où elle ne pourrait plus travailler. »

La valeur des outils numériques va au-delà de la prestation de soins de santé pour inclure la gestion des solutions d'assurance. En effet, les deux tiers (66 %) des Canadiens sur le marché du travail préfèrent une application mobile au courrier, au téléphone ou même aux services en ligne pour accéder à leurs garanties et les gérer. Ici encore, cette préférence est plus marquée chez les jeunes Canadiens (particulièrement chez les milléniaux) que chez les baby-boomers, soit 77 % des répondants de 18 à 34 ans et 66 % des répondants de 35 à 54 ans contre 48 % des répondants de 55 ans et plus.

Étant donné que neuf travailleurs canadiens sur dix (94 %) sont plus enclins à travailler pour un employeur qui se soucie de leur santé et de leur bien-être, les gestionnaires des ressources humaines devraient rechercher des solutions numériques à valeur ajoutée en matière d'assurance collective qui contribuent à améliorer le moral et la santé des employés, comme celles-ci :

Rendre les programmes d'aide aux employés plus accessibles - Offrir des programmes d'aide aux employés qui leur permettent d'obtenir, par un moyen numérique, du soutien pour surmonter les difficultés courantes liées à l'équilibre travail/vie privée (prestation de soins, divorce, deuil, etc.) et qui peuvent nuire à leur rendement au travail.

- Offrir des programmes d'aide aux employés qui leur permettent d'obtenir, par un moyen numérique, du soutien pour surmonter les difficultés courantes liées à l'équilibre travail/vie privée (prestation de soins, divorce, deuil, etc.) et qui peuvent nuire à leur rendement au travail. Offrir des options de soins de santé virtuels - Soutenir la santé mentale et physique d'un employé en lui donnant accès à des experts et à des ressources, comme un programme de thérapie cognitive comportementale qui comporte sous forme numérique une formation, des vidéos et des tâches ainsi que le soutien d'un thérapeute pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs.

Soutenir la santé mentale et physique d'un employé en lui donnant accès à des experts et à des ressources, comme un programme de thérapie cognitive comportementale qui comporte sous forme numérique une formation, des vidéos et des tâches ainsi que le soutien d'un thérapeute pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs. Offrir des outils numériques pour faciliter la compréhension et l'utilisation des solutions d'assurance - Songer à proposer aux employés une application mobile qu'ils peuvent utiliser pour gérer leur assurance et se renseigner sur les services et les programmes mis à leur disposition.

Songer à proposer aux employés une application mobile qu'ils peuvent utiliser pour gérer leur assurance et se renseigner sur les services et les programmes mis à leur disposition. Programmes de bien-être personnalisés : Les résultats du sondage révèlent également que la majorité des travailleurs canadiens (80 %) déclarent que leur bien-être global s'améliorerait si leur employeur leur offrait un programme de bien-être personnalisé en fonction des intérêts et des objectifs particuliers de chacun en matière de bien-être et de santé.

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage Ipsos Reid effectué entre le 7 mai et le 10 mai 2019 pour le compte de RBC Assurances. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 501 travailleurs canadiens âgés de 18 ans et plus. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population adulte du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, le sondage a une marge d'erreur de ±2,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si tous les Canadiens sur le marché du travail de 18 ans et plus avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important dans des sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile, voyage, de rente, de gestion de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque de commerce des entités administratives en assurance de Banque Royale du Canada, qui est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 900 employés servent plus de cinq millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.rbcassurances.com.

