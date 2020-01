Solway fête ses 100 ans avec le Festival de Salzbourg





Dans le cadre de sa politique de développement durable, Solway Investment Group étend son partenariat avec le prestigieux programme du Festival de l'opéra pour les enfants et les jeunes.

ZOUG, Suisse, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- À l'occasion du 100ème anniversaire du Festival de Salzbourg, Solway Investment Group renouvellera et élargira son partenariat avec le Festival. Au lieu de coopérer uniquement dans le domaine des camps d'opéra pour la jeunesse, il soutient le programme considérablement élargi du festival pour la jeunesse : 'jung&jede*r'.

Ce nouveau programme propose plus de 80 spectacles de musique, de théâtre et d'opéra pour les jeunes adultes et les familles mélomanes, y compris des camps d'opéra, des concerts d'académie de musique, des productions de théâtre itinérant, des projets participatifs pour les écoles et, notamment, un programme de vente d'abonnements pour les jeunes de moins de 26 ans.

Solway a commencé sa coopération avec le Festival de Salzbourg en tant que sponsor de La clemenza di Tito en 2017. Depuis 2018, Solway est le « Sponsor officiel des camps d'opéra » du Festival et soutient les camps d'opéra pour les enfants et les jeunes du Festival avec la Philharmonie de Vienne et la Fondation de Salzbourg de la Fondation austro-américaine.

Au cours des trois années de ce partenariat réussi, Solway a intégré des coopérations culturelles et éducatives dans sa politique de développement durable. Le programme de bourses Opera Camp a été développé et des cours d'anglais gratuits sont offerts aux jeunes gens talentueux vivant dans les communautés locales des opérations de Solway. Ainsi, le partenariat a été mis en oeuvre localement dans les régions de Radovish, Macédoine du Nord, Kirovgrad, Ukraine et Izabal, Guatemala.

« Notre projet du Festival de Salzbourg incite les jeunes de nos communautés locales à voir plus grand et différemment ce qui est possible. Il leur donne le désir de faire une différence et il met en contact des jeunes de Macédoine du Nord, d'Ukraine et du Guatemala. L'expérience a montré que la participation à ce projet axé sur la jeunesse apportait une valeur ajoutée réelle tant pour le Festival de Salzbourg que pour les communautés locales de Solway. Nous sommes ravis d'élargir notre rôle et nous sommes impatients d'élargir la portée des activités régionales connexes du projet au cours des trois prochaines années », a déclaré Dan Bronstein, président du conseil d'administration du groupe Solway Investment.

Helga Rabl-Stadler, présidente du Festival de Salzbourg, a ajouté : « Pour la célébration de notre centenaire, nous ne voulons pas gaspiller notre argent en feux d'artifice, mais nous voulons investir dans un feu d'artifice d'idées pour enfants et jeunes. Nous sommes plus que reconnaissants que Solway soit un partisan si important de cette idée et élargisse l'impact international de notre festival. Les arts, non pas comme une décoration de nos vies, mais comme l'âme du monde. »

https://solwaygroup.com/musiccamp/

