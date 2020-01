Nouvelles nominations au Conseil des Montréalaises





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil des Montréalaises (CM) sont fières d'annoncer la désignation de Mélissa Côté-Douyon et d'Anuradha Dugal comme vice-présidentes. Elles accueillent aussi chaleureusement une nouvelle membre : Darly Joseph. Cette travailleuse du réseau de la santé contribuera aux travaux du CM dont la mission est de conseiller les élu.es et l'administration municipale sur tous les enjeux touchant les conditions de vie et de travail des Montréalaises.

Darly Jospeh

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en développement et gestion des organisations et d'un baccalauréat en travail social, Darly Joseph a oeuvré dans le milieu communautaire plusieurs années avant de se joindre au réseau de la santé. Elle est aujourd'hui cheffe d'administration de programme au Sapa (soutien à l'autonomie des personnes âgées) du CLSC Parc-Extension.

Mélissa Côté-Douyon

Détentrice d'une maîtrise en urbanisme et candidate au doctorat en études urbaines, Mélissa Côté-Douyon est passionnée par les enjeux du genre et de la ville. Elle est aussi consultante pour Femmes et villes international, une organisation dédiée à l'égalité des genres et à la participation de femmes dans la planification urbaine.

Anuradha Dugal

Anuradha Dugal est directrice des programmes de prévention de la violence à la Fondation canadienne des femmes depuis près de 10 ans. Elle a aussi travaillé comme directrice dans un organisme de prévention de la violence chez les jeunes et à la Fédération des femmes du Québec dans le cadre de la marche mondiale des femmes.

« Au nom de toutes les membres de notre instance, je souhaite la plus cordiale bienvenue à Darly Joseph au sein du Conseil et à Mélissa Côté-Douyon et Anuradha Dugal au sein du comité exécutif. Leur expertise, leur vision et leur amour de Montréal constituent de grands atouts pour le Conseil », déclare Dorothy Alexandre, présidente du Conseil des Montréalaises.

« Je souhaite la bienvenue à Darly Joseph au sein du Conseil des Montréalaises et félicite les nouvelles vice-présidentes. Les compétences de ces femmes contribueront sans aucun doute à l'avancement des travaux féministes de cette instance dédiée aux Montréalaises », souligne Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

« Je tiens à féliciter les nouvelles membres et vice-présidentes pour leur nomination au Conseil des Montréalaises. Ce sont des femmes remarquables qui sauront mettre leur expérience et leur dynamisme au service des Montréalaises », affirme Suzie Miron, conseillère associée à la Condition féminine, aux Infrastructures et à l'Eau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les membres du CM profitent également de l'occasion pour remercier Youla Pompilus-Touré, vice-présidente sortante, pour son engagement et sa participation active aux travaux et au rayonnement du Conseil au cours des dernières années.

Le Conseil des Montréalaises

Créé en mai 2004, le Conseil des Montréalaises est composé de 15 membres bénévoles choisies parmi la population féminine montréalaise. Il agit en tant qu'instance consultative auprès de l'Administration municipale sur toute question liée à l'égalité entre toutes les femmes et les hommes et aux conditions de vie et de travail des Montréalaises.

