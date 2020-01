3B Scientific rachète iSimulate





HAMBOURG, Allemagne, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, 3B Scientific, une société de portefeuille de J.H. Whitney Capital Partners, LLC, par ailleurs premier fabricant et distributeur au monde de modèles anatomiques et de produits de simulation médicale destinés à la formation aux soins de santé et à celle des patients, a annoncé avoir conclu une entente pour acquérir iSimulate Pty. Ltd. (« iSimulate »), un acteur de premier plan de la technologie de formation clinique qui offre des solutions de simulation médicale intelligentes et peu coûteuses.

« iSimulate a révolutionné la formation par simulation aux soins de santé avec ses solutions de simulation créatives, parmi lesquelles ALSi, REALITi, CTGi et AURiS », a déclaré Todd Murray, PDG de 3B Scientific. « Nous sommes très heureux de poursuivre le développement de la plate-forme 3B Scientific et d'ajouter les très bons produits et les équipes talentueuses d'iSimulate à notre entreprise. Notre réseau de distribution mondial 3B Scientific, qui comprend quatorze sites commerciaux, est particulièrement bien placé pour étayer et accélérer la croissance des produits iSimulate dans le monde entier ».

Peter McKie, PDG d'iSimulate, a ajouté : « Nous sommes fiers des progrès réalisés par notre entreprise et Anthony, Bobby et moi avons décidé que l'équipe de 3B Scientific serait le meilleur partenaire pour nous aider à développer et à faire prospérer l'entreprise dans les années à venir. Nous avons hâte d'entamer la prochaine étape de notre parcours et nous sommes reconnaissants à nos clients du monde entier du soutien qu'ils nous apportent. Nous attendons avec impatience de travailler en étroite collaboration avec Todd et son équipe ».

Après la vente, Peter McKie, Anthony Lewis et Bobby Syed resteront actifs dans l'entreprise et continueront à mener le plan d'affaires pour iSimulate. La collaboration active et le partenariat avec les experts de 3B Scientific et de Cardionics constituent deux piliers essentiels pour une croissance forte et le développement du catalogue de produits. Les activités d'iSimulate resteront les mêmes et continueront à être menées depuis Canberra, en Australie, et Albany, dans l'État de New York.

Le marché de la simulation pour les soins de santé a connu une croissance importante au cours de la décennie qui vient de s'achever et devrait se chiffrer à 2,27 milliards USD d'ici à 2021, selon un rapport publié par le cabinet MarketsandMarkets en 2016.

L'acquisition devrait être conclue au cours du premier trimestre 2020.

Gibson, Dunn and Crutcher LLP et Clayton Utz sont les conseillers juridiques de 3B Scientific et de J.H. Whitney Capital Partners, LLC. Schwartz Heslin Group, Inc. agit à titre de conseiller financier d'iSimulate. Pepper Hamilton LLP et MinterEllison agissent à titre de conseillers juridiques d'iSimulate.

À propos du groupe 3B Scientific

3B Scientific a été créée en 1948 à Hambourg, en Allemagne, et est devenue le premier fabricant de modèles anatomiques au monde, doublé d'un fournisseur international de simulateurs médicaux innovants et fiables pour la formation de base, avancée et spécialisée. À l'heure actuelle, 3B Scientific est représentée dans plus de 100 pays dans le monde entier et elle s'est fixé pour mission de faire progresser la médecine et les soins de santé grâce à la qualité, l'étendue et la portée mondiale de solides produits de formation et de simulation. Pour en savoir plus sur 3B Scientific, veuillez consulter: www.3bscientific.com.

À propos de J.H. Whitney Capital Partners, LLC

J.H. Whitney, créée par l'industriel et philanthrope John Hay « Jock » Whitney en 1946, a été l'un des premiers fonds d'investissement privés américains et est souvent cité comme pionnier du développement de l'activité des capitaux privés. De nos jours, J.H. Whitney est encore un grand nom dans le secteur du capital-investissement, ayant investi dans plus de 400 entreprises depuis sa création. Le cabinet gère actuellement près de 1 milliard de dollars de capitaux privés. J.H. Whitney reste la propriété privée de professionnels de l'investissement et son activité principale consiste à fournir des capitaux d'investissements privés à des PME ayant de fortes perspectives de croissance dans bon nombre de secteurs d'activités, dont les biens de consommation, les produits de soins de santé et la fabrication spécialisée. Pour en savoir plus sur J.H. Whitney, veuillez consulter: http://www.whitney.com.

À propos d'iSimulate

iSimulate a été fondée par Peter McKie et Anthony Lewis en 2011 dans le but de fournir des outils de simulation efficaces, fiables et réalistes. La solution qu'ils ont développée ensemble a révolutionné la formation par simulation aux soins de santé dans le monde entier. Pour en savoir plus sur iSimulate, veuillez consulter: www.isimulate.com.

