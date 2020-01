Booking.com est le précurseur d'un système d'évaluation de la qualité des appartements, des maisons de vacances et des villas, une première dans ce domaine





/PRNewswire/ -- Booking.com est le précurseur d'un système d'évaluation de la qualité des appartements, des maisons de vacances et des villas, qui soit cohérent dans le monde entier. Avec 39% des voyageurs dans le monde qui préfèrent séjourner dans une maison de vacances ou un appartement plutôt que dans un hôtel en 2020 et avec la "classification par étoiles", l'un des meilleurs filtres appliqués, cette innovation reflète l'engagement continu de Booking.com à créer une expérience de voyage sans faille.

PARIS, 21 janvier 2020 Le système d'évaluation de la qualité utilise un algorithme d'apprentissage automatique qui prend en compte plus de 400 facteurs, tels que l'emplacement, la taille et les équipements de la propriété, aidant ainsi les voyageurs à identifier la qualité et le confort des propriétés afin d'éclairer leur processus de décision. Le nouveau système d'évaluation de la qualité des appartements, des maisons de vacances et des villas est conçu pour combler une lacune dans l'industrie du voyage et constituera une référence mondiale que les voyageurs pourront reconnaître et sur laquelle ils pourront compter pour identifier plus facilement les propriétés qui répondent à leurs exigences de qualité.

