Une société d'audit des Big Four signe un accord de coopération commerciale mondiale avec SDS





VIENNE, le 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- En tant que l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles et de services hautement compétitifs pour le secteur financier international, SDS a le plaisir d'annoncer la signature d'un contrat de coopération mondiale avec un cabinet d'audit des Big Four.

SDS renforcera les performances de son logiciel de déclaration de premier plan sur le marché, SDS IREG, en collaboration avec ce partenaire de renom. Grâce à cette coopération, SDS augmentera la vitesse de mise en oeuvre des changements réglementaires et garantira ainsi que SDS IREG continue de respecter les dernières réglementations. Les clients utilisant SDS IREG bénéficient d'informations précoces sur les exigences nouvelles ou modifiées des régimes de déclaration. Depuis son lancement en juillet 2011, SDS IREG est parvenue à constamment atteindre le plus haut niveau d'automatisation et de conformité en matière de déclaration internationale. Avec plus de 3 000 Institutions financières déclarantes dans plus de 80 pays, SDS IREG est l'une des principales applications de déclaration fiscale dans le monde. En outre, au moyen du Straight Through Processing (STP), SDS IREG permet aux institutions financières et aux prestataires de services internationaux (tels que les conseillers fiscaux) de satisfaire de multiples obligations de déclaration (le CRS, le FATCA, le QI, la FTT italienne) depuis une application unique et avec des ressources minimales.

Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.

Herbert Reinisch, responsable marketing Europe

Rennweg 97-99, 1030 Vienne, Autriche

Contacts :

+43 (676) 882-415-188

herbert.reinisch@sds.at

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 03:00 et diffusé par :