Inotrem signe un accord stratégique de licence pour un test diagnostic compagnon dans le choc septique





Inotrem S.A., une société de biotechnologie spécialisée dans le développement d'immunothérapies ciblant la voie TREM-1 avec des applications possibles dans le domaine des maladies inflammatoires aigües et chroniques, annonce avoir conclu un accord de licence pour la commercialisation mondiale d'un test diagnostic compagnon s'appuyant sur une protéine plasmatique soluble (sTREM-1).

Cet accord vient consolider les liens existants entre Roche Diagnostics et Inotrem qui depuis 2017 développent conjointement un test in vitro pour mesurer la protéine sTREM-1 dans les échantillons plasmatiques de patients atteints de choc septique. Le niveau de sTREM-1 dans le sang est un indicateur pertinent de la gravité et de l'évolution des patients souffrants de choc septique.

Un des enjeux essentiels du choc septique est l'hétérogénéité de la population de patients concernés. Le test diagnostic compagnon permettra de différencier les populations de patients et identifier ceux le mieux à même de répondre au traitement que développe Inotrem. Le choc septique est la complication ultime du sepsis. Les conséquences du choc septique sont particulièrement sévères et le taux de mortalité dans les pays développés élevé (35%). A l'heure actuelle, aucun traitement spécifique n'a été approuvé pour cette indication. La solution thérapeutique que développe Inotrem a le potentiel pour devenir le premier traitement spécifique dédié au choc septique.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Inotrem afin de permettre un accès mondial au test sTREM-1 que nous codéveloppons. Avec le développement et la commercialisation de ce test diagnostic compagnon, nous sommes déterminés à apporter une solution qui permettra une meilleure prise de décision pour les patients souffrants de choc septique » déclare Ann Costello, Global Head Centralised and Point of Care Solutions chez Roche Diagnostics.

« Cet accord de licence conclu avec Roche Diagnostics marque une étape importante pour nous : c'est une reconnaissance forte de l'approche innovante d'Inotrem qui cible la voie TREM-1, et cela nous permet de nous mobiliser autour de notre mission principale, le développement d'un traitement contre le choc septique s'appuyant sur nangibotide, notre molécule phare » poursuit Dr. Jean-Jacques Garaud, Président d'Inotrem.

Inotrem a récemment démarré son étude clinique de Phase IIb (ASTONISH) et recruté son premier patient. Cette étude vise à démontrer l'efficacité de nangibotide, le principal candidat-médicament d'Inotrem, et apporter une preuve pertinente de son activité clinique chez les patients atteints de choc septique. L'étude entend aussi confirmer la valeur de la protéine sTREM-1 en tant que test diagnostic compagnon pour identifier les patients les mieux à même de répondre au traitement que développe Inotrem.

A propos d'Inotrem

Inotrem S.A. est une société de biotechnologie spécialisée dans l'immunothérapie pour les maladies inflammatoires aigües et chroniques. La société a développé un nouveau concept d'immuno-modulation qui cible la voie d'amplification TREM-1 pour contrôler les perturbations des réponses inflammatoires. A travers sa plateforme technologique propriétaire, Inotrem a développé LR12 (nangibotide), un inhibiteur de TREM-1, ouvrant la voie à de nombreuses applications thérapeutiques telles que pour le choc septique et l'infarctus du myocarde. En parallèle, Inotrem a lancé un programme thérapeutique ciblant les maladies inflammatoires chroniques. La société a été créée en 2013 par le Dr Jean-Jacques Garaud, ancien responsable de la R&D précoce du groupe Roche, le Pr Sébastien Gibot, et le Dr Marc Derive. Inotrem est soutenue par des investisseurs européens et Nord-américains de premier plan.

www.inotrem.com

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 02:05 et diffusé par :