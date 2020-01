Le Morris Group annonce un appel d'offres





VEUILLEZ NOTER QUE la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (la « Cour ») a accordé une ordonnance à 101098672 Saskatchewan Ltd., Morris Industries Ltd., Morris Sales and Service Ltd., Contour Realty Inc., et Morris Industries (USA) Inc. (collectivement « Morris Group » ou les « Sociétés ») prolongeant leur suspension de procédure en vertu de la loi Companies' Creditors Arrangement Act (la « CCAA ») jusqu'au 27 mars 2020 (la « Prolongation de suspension »), permettant ainsi aux Sociétés de poursuivre leurs efforts visant à restructurer leur activité et leurs affaires financières, y compris l'obtention de l'approbation de la Cour concernant la conduite d'une procédure d'appel d'offres de vente et d'investissement (la « SISP »).

Conformément à la SISP, Alvarez & Marsal Canada Inc., agissant en sa qualité de contrôleur nommé par la Cour pour le Morris Group et non en sa qualité de personne physique ou morale (le « Contrôleur ») est en train de recueillir des offres de parties stratégiques et financières potentielles visant à acquérir l'activité du Morris Group ou à y investir.

Le Morris Group a pour principale activité la fabrication de matériel agricole, marché dont il est l'un des leaders. Au cours des 90 dernières années, les Sociétés ont mis au point une ligne de matériel incluant des produits tels que des chariots à air, des foreuses, des semoirs, des barres de herse et des transporteurs de balles, qu'elles distribuent via un réseau de revendeurs au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Europe de l'Est.

L'ordonnance a chargé le Contrôleur de préparer et de mettre en oeuvre la SISP, en consultation avec le Morris Group. Les parties intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires sur le site Internet du Contrôleur https://www.alvarezandmarsal.com/morris.

