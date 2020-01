Le Keio Plaza Hotel Tokyo va inaugurer une exposition consacrée au Festival « Hina-matsuri » des poupées de petites filles





Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), l'un des hôtels internationaux les plus prestigieux du Japon, situé dans le quartier de Shinjuku, à Tokyo, s'apprête à accueillir un événement intitulé « Hina-Matsuri Girls' Doll Festival Art Exhibition » (Exposition consacrée au Festival « Hina-matsuri » des poupées de petites filles) pour permettre à ses clients de célébrer l'événement culturel japonais connu sous le nom de « Hina-Matsuri » (Festival des poupées de petites filles), qui se tiendra du 1er février au 26 mars 2020. Cet événement très populaire a lieu chaque année et présente quelque 6 800 ornements d'art suspendu, d'une grande beauté, et fabriqués à la main à partir d'anciens tissus de soie. Spécialement créés pour l'exposition, ces ornements symbolisent des voeux de santé et de bonheur, adressés aux enfants. En outre, un des thèmes de l'exposition sera la fleur de pêcher, et les concerts et ateliers de cette année tireront leur inspiration du « Festival de la pêche », et de la croyance selon laquelle les pêches apportent la longévité en chassant les mauvais esprits.

L'exposition d'oeuvres d'art sur le thème floral se tiendra au 3e étage dans la zone du lobby consacrée à l'art. L'« Exposition de vases à fleurs sans fleurs » présentant des vases en laque, en poterie, en bambou et autres matériaux permettra d'admirer la beauté particulière des vases. De plus, le peintre japonais Masatsugu Ito exposera ses peintures de cerisiers en fleurs « Sakura » pleines de dynamisme, sur des panneaux de portes coulissantes japonaises traditionnelles qui permettront aux invités d'apprécier l'élégante beauté des peintures japonaises.

Enfin, deux fois par mois le mercredi, l'artiste Hiroki Maeno spécialiste des compositions florales, donnera une conférence sur la signification et les plaisirs de l'art floral japonais baptisé « Ikebana ». Les invités pourront emporter leurs compositions florales chez eux pour célébrer en famille le Festival des poupées de petites filles. Sans oublier que des plats spéciaux commémorant le Festival « Hina-matsuri » des poupées de petites filles seront servis dans sept de nos restaurants et salons durant les mois de février et mars 2020.

Archive de communiqué de presse

À propos du Keio Plaza Hotel

Le Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), situé à Shinjuku, en plein centre de la capitale japonaise, Tokyo, est l'un des plus grands hôtels internationaux du Japon. Notre hôtel compte plus de quinze restaurants et bars, et accueille une vaste clientèle locale et internationale, séduite par nos installations accueillantes, notre hospitalité chaleureuse et nos services uniques permettant de découvrir la culture japonaise, avec, notamment la possibilité d'essayer des kimonos de mariage, de participer à des cérémonies du thé, et bien d'autres choses encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet, ou suivez-nous sur YouTube, Facebook ou Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 23:05 et diffusé par :